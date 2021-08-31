Путин посмертно наградил летчиков разбившегося Ил-112

Погибших лётчиков посмертно наградили орденами за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники». Фото: ОАК

Указ о награждении Владимир Путин подписал во вторник, 31 августа 2021. Погибших лётчиков посмертно наградили орденами за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».

Награды посмертно получили:

Комаров Дмитрий Александрович – летчик-испытатель 1 класса «Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина».

Куимов Николай Дмитриевич – начальник управления летной службы – летчик-испытатель 1 класса «Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина».

Хлудеев Николай Евгеньевич – бортинженер-испытатель 1 класса «Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина».

Опытный образец российского военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа 2021 в Подмосковье во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли. Причины случившегося еще выясняются - по одной из версий, в камеру сгорания двигателя попало масло.