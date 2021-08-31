Свадьба Моргенштерна началась с драки

Рэпер Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алишер Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной. Свадьба рэпера и блогерши проходит на барже в центре Москвы. Гости, кажется, будут гулять до утра. Ну и какая же свадьба без драки. Руки распустил блогер Эльдар Джарахов.

На вечеринке 23-летнего Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной не обошлось без рукоприкладства. Эльдар Джарахов подрался с коллегой по блогерскому ремеслу Диланом. Последний предъявил оппоненту за что-то очень обидное. В итоге Эльдар, помахав кулаками, пошел отмечать свадьбу.

Влюбленные, к слову, организовали пышный праздник. Моргенштерн сначала приехал во двор дома, где живет Дилара, и на всю улицу начал нецензурно орать, признаваясь невесте в любви. В подъезде подруги невесты устроили забавные конкурсы. Алишеру нужно было вытащить самую короткую зубочистку из яблока. А также выкупать невесту.

Пара расписалась в ЗАГСе на Кутузовском проспекте, запустила в небо голубей и отправилась отмечать на гигантский теплоход. Судно на 550 человек считается одним из самых роскошных в стране.

Молодых встречали караваем, цыганами и песнями "Свадьба пела и плясала", "Свадебные цветы" и другими шлягерами. На торжество пришли не только родственники пары. Блогеры Настя Ивлеева, Слава Марлоу, Даня Милохин, Дина Саева и многие другие в этот вечер пели и плясали, не жалея ног и рук. Тамадой стала Ксения Собчак в канареечном платье.

Напомним, Моргенштерн и Дилара начали встречаться в 2017 году. Рэпер то и дело рассказывает о своих чувствах к избраннице. Она тоже от него без ума.

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