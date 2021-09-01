Мария Голубкина резко высказалась об Алле Пугачевой: "Нет никакого стыда!"

Актриса Мария Голубкина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Имя актрисы Марии Голубкиной в последнее время на слуху. Актриса любит эпатировать публику - то покажет лицо в бинтах во время процедуры омоложения, то сфотографируется в родблоке с младенцем на руках, то предстанет в свадебном платье. Заявления бывшая жена Николая Фоменко тоже делает. Не так давно она призналась, что пьет витамины для беременных. А несколько часов назад во время откровений с поклонниками резко высказалась в адрес Аллы Пугачевой.

Мария Голубкина активно общается в блоге с публикой. Она делилась с народом своими идеями на разные темы. На это раз актриса придумала название для скандального телешоу. Она предложила снять проект под названием "Ни стыда, ни совести".

Мария уверена, что женщины давно потеряли стыд, а мужчины - совесть. Она привела в пример Ксению Собчак и Константина Богомолова. По ее мнению, звездные супруги идеально подходят под это описание.

Себя она, кстати, тоже отнесла к категории женщин, потерявших стыд. "У современных женщин нет никакого стыда, а у мужчин - никакой совести. Я думаю, что это идеальное сочетание", - сказала, как отрезала звезда.

Отдельно Голубкина высказалась о Примадонне. "У Аллы Пугачевой стыда никакого нет, да и у Филиппа Киркорова тоже... Потому что он, как женщина", - огорошила Голубкина.

Стоит отметить, что артистка в последнее время меньше снимается. Излишки свободного времени и отсутствие стабильного заработка актриса компенсирует работой собственного клуба. Она проводит у себя дома встречи с застольями и именитыми гостями.