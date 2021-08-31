В новом сезоне на сцену МХАТа выйдет не только Ольга Бузова, но и Леонид Якубович

Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков во время сбора труппы. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Большой зрительный зал МХАТа на Тверском бульваре был наполовину полон: журналисты, актеры, среди которых замечены Надежда Маркина, Алика Смехова, Евдокия Германова, Алиса Гребенщикова - пришли на встречу со своим худруком Эдуардом Бояковым, его замом писателем Захаром Прилепиным и директором театра Олегом Михайловым.

В театре посчитали возможным объединить анонсирование планов на новый сезон с предвыборным выступлением Захара Прилепина. Он участвует в выборах в Госдуму от партии «За Правду!». На сборе труппы Прилепин говорил образно. Вспомнил, как был знаменосцем в школе. Когда на линейку приходили его родители, будущий писатель сильно волновался, боялся, что упадет вместе со знаменем на глазах у папы-мамы.

- Вот и сейчас есть люди, которые ждут что мы упадем, но мы этого делать не будем, - провел параллель Прилепин, имея в виду недоброжелателей нынешнего МХАТ им.Горького. - Ошибки, поиск и даже скандалы – признак того, что наш театр живой организм. Прорывы вперёд всегда происходят через ошибки. У меня есть интуитивно чувство, что людей, которые нас любят и желают нам добра, большинство. МХАТ – это немыслимая махина, беспрецедентная вещь и огромная работа.

Прилепин сообщил, что шесть артистов вернулись в труппу (еще недавно они были сторонниками Татьяны Дорониной – Ред.), чему он очень рад. Так в жизни бывает.

- Глубокоуважаемый режиссер Владимир Меньшов тоже однажды ушёл от своей жены Веры Алентовой. Четыре года они жили не вместе, - рассказал Прилепин. - Потом снова сошлись и уже не расставались. Нечто подобное я вижу сегодня в нашем театре...

Писатель Захар Прилепин. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

... МХАТ не только место культурного сосредоточения. В театральной жизни циркулирует важные смыслы, в том числе политические. Очень важно, что у МХАТа будет своя фракция в Госдуме. Так что перспективы у нашей команды большие. Чтобы театр был вовлечён в серьезный литературный контекст, мы должны (а мы это умеем) разговаривать со зрителем на современном языке. Творческое литературное пространство будет расширяться…

За Прилепиным взял слово художественный руководитель МХАТ им.Горького Эдуард Бояков.

- Я хочу анонсировать очень серьёзные… разборки, - заявил Бояков. И журналисты сразу навострили уши. Но худрук стал говорить совсем о другом. - Что такое театр? Зачем мы здесь? Это важные смысловые вопросы, в которых мы будем разбираться (вот откуда слово разборки). Нельзя же заниматься только скандальными перипетиями. Хватит защищаться, что-то кому-то доказывать. Мы – МХАТ. Мы на острие не скандальной, а эстетической повестки. За последние два года сформировалась новая команда. Мы единственный в Москве актуальный, живой театр, который «качает» художественно-эстетическую повестку. Вчера у нас прошел вечер памяти Александра Захарченко, героя Донбасса. Только в нашем театре такой вечер возможен. Но я не призывая к лояльности политической. Эта лояльность будет проявляться (или не будет) в нашем творчестве.

Бояков рассказал, что в планах постановки по произведениям не только современных авторов таких, как Водолазкин, Шаргунов и Прилепин, но и советских писателей: Леонида Леонова, Валентина Катаева, Бориса Пильняка. Не исключено, что на мхатовской афише появятся имена Александра Фадеева и Михаила Шолохова.

Правда журналистов больше интересовала судьба нашумевшего спектакля «Чудесный грузин» и участие Ольги Бузовой в нём. Этот спектакль вышел минувшим летом и наделал много шума. Мало того, что главный герой - молодой Сталин, так одну из ролей сыграла экс-участница «Дома-2». Сперва «Грузин…» стоял в сентябрьской афише театра, потом его сняли. Говорят, из-за выборов в Гусдуму, чтобы не распугать электорат Прилепина.

Ольга Бузова на сцене спектакля "Чудесный грузин". Фото: Иван МАКЕЕВ

- «Чудесный грузин» буквально накрыл наше общество. Такой резонанс свидетельствует о том, что мы актуальны, работаем на острие и обнажаем болевые точки. Но публика еще не готова к серьезному разговору о Сталине, - считает Бояков. - Дело ведь не только в участии Бузовой в спектакле…

Худрук рассказал, что «Чудесный грузин» вместе с Ольгой Бузовой вернется на сцену обязательно и это случится в ноябре: «Спектакль нужно немного дотянуть (до идеала)».

- Новый сезон будет сезоном творческого наступления. Легко никому не будет, - пообещал Бояков. - В наступлении погибает больше, чем в обороне. Но наша труппа усилилась двумя прекрасными актерами. Летом к нам пришли Евдокия Германова и Георгий Иобадзе (он играл Сталина в «Чудесном грузине» - Ред.). Лично для меня Дуся Германова - легенда «Табакерки», она училась на том знаменитом курсе, из которого Олег Табаков и создал свой театр.

Режиссер Рената Сотириади и актриса Евдокия Германова. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Рассказал Бояков и о трудностях, и о недопонимании, которое существует между ним и Министерством культуры.

- Минкульт второй раз продлевает договор с нашим директором Олегом Михайловым только на три месяца. Это нонсенс. Михайлов по-прежнему в статусе временно исполняющего обязанности. Теперь он врио до октября. Эта катавасия когда-нибудь должна закончиться. Мы должны лететь вперёд и побеждать...

После этого он всё-таки поделился планами на новый сезон.

В прошлом сезоне МХАТ им.Горького выпустил 15 новых спектаклей. В этом – их будет не меньше.

Первая премьера (8 октября) на основной сцене – спектакль «Розовое платье». Это история невестки чеховских трёх сестер Прозоровых - Натальи. Наташа уже пятидесятилетняя женщина, которая живет в сталинской России и работает уборщицей. «За кадром» проходит её жизнь, как она, молодая провинциалка, полная надежд, влюбленная, воспринимала мир в розовом цвете. Но попала в мир, который ее презирает, и Наташа начала воевать за место под солнцем. Наташу сыграет Ирина Линдт.

23 октября выйдет спектакль «Пиноккио». На 6/7 ноября запланирована премьера спектакля «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина. В жизни Сергея Есенина было несколько больших романов, повлиявших на его творчество. Почти все романы заканчивались трагически. Екатерина Стриженова сыграет мать Есенина. Агния Кузнецова - Галина Бениславская, Екатерина Волкова/Елена Захарова –Айседора Дункан, Алиса Гребенщикова – Зинаида Райх.

Запланирован выход спектакля «Скупой». Героя комедии Мольера Гарпагона будет играет шоумен Леонид Якубович. Художник и режиссер Михаил Шемякин поставит мюзикл по мотивам сказки Гофмана «Песочный человек». Режиссер Валентин Клементьев - «Белую гвардию» с молодыми актерами театра и восстановит постановку Олега Ефремова «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина. Театр начал работу над спектаклем по роману Достоевского «Братья Карамазовы».

Андрей Кончаловский приступит к репетициям «На дне». Выйдут спектакли: «Хлорофилия» (по книге Андрея Рубанова), «Ромео и Джульетта», «Чемодан» (по Довлатову), «Обручение» (по пьесе Мориса Метерлинка), инсценировка романа Сергея Шаргунова «1993».

На Малой сцене актриса Алиса Гребенщикова выпустит как режиссер «Сказки в шатре» по рассказам Михаила Пришвина.

Третья сцена станет площадкой для современного танца. Там выйдет спектакль «Сумбур и музыка». «Пластика - важнейшая часть драматического театра, и мы будем в этом направлении работать», - сказал Эдуард Бояков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сцене МХАТа Ольга Бузова cфальшивила по просьбе режиссера спектакля

Музыкальный руководитель, вокальный тренер Художественного театра объяснила, почему звезда "Дома-2" пела под "фанеру" (подробности)