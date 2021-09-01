Геннадий Онищенко: 1 сентября за парты сели 17 миллионов школьников. А я проводил в 1-й класс свою внучку Софию

Геннадий Онищенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Геннадий Григорьевич, с Днем знаний вас, с 1 сентября!

- Да, сегодня поддерживается хорошая традиция, когда первые лица государства участвуют в Дне знаний. Вот Владимир Владимирович (президент РФ Путин) провел с Дальнего Востока совещание со школьниками.

Сегодня 17 миллионов наших детей пришли в школы. Отрадно отметить, что о школе мы вспоминаем и в связи с тем, что в этом году много внимания уделялось национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года, где на первом месте стоят вопросы демографии и здоровья, а также образования и науки.

- А вам удалось с утра пораньше побывать в школах Москвы (или где вы сейчас находитесь)?

- Я побывал в своей школе «Интеграл», где я являюсь руководителем управляющего совета, в школе 2097, где я тоже управляющий совет возглавляю, успел побывать и в третьей по счету школе, куда я проводил в первый класс свою внучку. И там я был в качестве не такого торжественного дяди, а просто как родной человек новоиспеченной первоклассницы.

- Как внучку зовут?

- София. Это уже пятая ученица из моих десяти внуков. Еще пятеро – дошколята. Кстати, по закону мы не учениками называем людей, которые приобретают знания (я имею в виду всех, с 1-го до 11-го класса), а обучаемые.

- То есть у вас еще все впереди, Геннадий Григорьевич.

- Ну, я только до середины добрался. А если мои дети не остановятся в пополнении, то мне еще предстоит достаточно часто появляться в школе в виде сопровождающего обучаемого (вот так бы я сказал).

Поэтому я прежде всего поздравляю всех наших первоклашек. Они сегодня вступили в очень важный этап своей жизни. Надеюсь, что через 11 лет вырастут образованные, воспитанные патриоты нашей страны, которые будут думать о будущем Родины, которые, отталкиваясь от своих знаний, своих талантов, продолжат развивать нашу страну в интеллектуальном, материальном, духовном плане и, конечно, ее защищать.

Так что всех с праздником! Здоровья, а самое главное, удачи!

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