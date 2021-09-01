Как на самом деле выглядит певица МакSим после комы: артистка появилась на публике

Певица МакSим (на фото) отвела в школу младшую дочку. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица МакSим впервые после комы появилась на публике. 38-летняя артистка привела младшую дочь Машу в школу. Девочка отправилась в первый класс.

Недавняя кома и борьба с тяжелой болезнью, кажется никак не отразились на внешнем виде певице МакSим. Звезда прекрасно выглядит. Нет ни болезненной худобы, ни изможденного вида.

В ботильонах на высоченных каблуках, в черных узких брючках и белой блузке - звездную мамочку легко можно принять за 11-классницу. Вокалистка присутствовала на торжественной линейке. К слову, в совете школы, куда МакSим отправила младшую наследницу, состоят Юлия Пересильд и Алексей Учитель, а также тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Меж тем ранее лечащий врач звезды дал первое интервью и рассказал о состоянии МакSим. "Она была в тяжелом состоянии. Мы подключили ее к ЭКМО (аппарату, компенсирующему работу легких,), под действием которого она находилась около 30 дней", - поведал анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов в эфире шоу "Жить здорово!" на Первом канале.

Павлов хорошо помнит тот момент, когда звездная пациентка пришла в себя. "Она открыла глаза, мы спросили у нее: «Слышишь, видишь?». Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае", - отметил врач. Он и сейчас контролирует лечение артистки.

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