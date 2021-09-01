Она была его жизнью: Николай Сличенко и Тамилла Агамирова любили друг друга 60 лет и умерли в одно лето

2006год. Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко и его супруга, актриса Тамилла Агамирова во время торжественного вечера, посвященного 75-летию театра. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Тамилла Агамирова умерла в минувший вторник, 31 сентября, в своем загородном доме в элитном подмосковном поселке Николина гора на руках у дочери, в окружении семьи.

Она тяжело переживала смерть супруга — руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко, которого не стало 2 июля. Они вырастили троих детей, при этом общая у них только дочь - Тамилла Николаевна Сличенко.

Николай Алексеевич рассказывал в интервью, что, несмотря на долгий союз (вместе они прожили больше 60 лет), их любовь с каждым днем крепла. А первая встреча состоялась в 1952-м году.

В цыганском театре азербайджанка Тамилла оказалась случайно. На гастролях «Ромэн» в Свердловске на одном из концертов восточную красавицу увидела ведущая актриса театра Ляла Черная и привела её в труппу. «Я как в обмороке был, когда ее увидел. Еле-еле пришел в себя. Пока приходил — понял, что без нее мне нет жизни больше. Так все и началось», — вспоминал об их первой встрече Николай Сличенко. Не смутило его ни то, что любимая старше на 7 лет, ни то, что у обоих уже были семьи, в которых росли дети. У Сличенко - сын от первого брака Алексей. После он усыновил и ребёнка Тамиллы - Петра.

Николай Сличенко с супругой, актрисой Тамиллой Агамировой в 2013 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Сейчас театр «Ромэн» в скорби: потерять и худрука, и ведущую актрису – очень тяжело. Тамиллу Суджаевну называли «нашим ангелом-хранителем», доброжелательная со всеми, всегда готовая помочь молодым артистам.

- Она – настоящий мастер сцены, делилась опытом с молодежью. Всё-таки Тамилла Суджаевна проработала в нашем театре почти 70 лет, с 1952-го года. Она до последнего времени приходила в театр, - рассказали нам в пресс-службе «Ромэн». - Таких красивых женщин, как она, у нас не было и уже, наверное, не будет. Она играла роковую красавицу придворную даму Альтисидору в фильме Григория Козинцева «Дон Кихот». Она была прекрасной драматической актрисой, у нее огромный послужной список театральных работ – более 50 ролей.

В театре рассказывают, что несмотря на то, что брак Николая Сличенко и Тамиллы Агамировой просуществовал больше 60 лет, они продолжали смотреть друг на друга влюбленными глазами. Очень трепетно относились друг к другу.

Тамилла Суджаевна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом с мужем. Когда умер Николай Сличенко город предложил его родным похоронить народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище. Но семья Сличенко отказалась: дали только одно место. А Сличенко говорил: «Мне все равно где лежать, хоть на сельском погосте, лишь бы рядом с Тамиллой». Еще в начале их романа, она приняла крещение, у них был венчанный брак.

Похороны Тамиллы Агамировой пройдут 3 августа, в 11.00 в театре «Ромэн» начнется гражданская панихида.