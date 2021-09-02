Ураган «Ида» сравнял с землей «второй дом» Луи Армстронга в Новом Орлеане

Известно, что здание, ставшее для музыканта вторым домом, очень долго стояло закрытым, хотя периодически появлялись слухи о его скором восстановлении Фото: Instagram.com

Ураган «Ида» полностью разрушил находившийся в Новом Орлеане (штат Луизиана) дом, в котором в детстве часто бывал Луи Армстронг.

Будущий знаменитый музыкант с пяти лет начал посещать дом еврейских торговцев углем Карновски, подружился с их детьми и начал зарабатывать первые деньги, подавая семье сигналы о приходе клиентов.

Биографы Армстронга отмечают, что в знак солидарности со своими друзьями будущий джазмен до конца жизни носил на груди звезду Давида, а также, нередко обедая в доме, полюбил мацу.

Известно, что общение с семьей Карновски помогло Армстронгу выучить идиш, также он немного владел русским. Кроме того, считается, что именно глава еврейской семьи дал Армстронгу денег для покупки его первого в жизни корнета.

По мнению исследователей, Армстронг оказал наибольшее влияние на развитие и популяризацию джаза во всем мире.

Известно, что здание, ставшее для музыканта вторым домом, очень долго стояло закрытым, хотя периодически появлялись слухи о его скором восстановлении, сообщает NPR.

Ураган «Ида» со скоростью около 250 км в час пронесся над побережьем Луизианы и накрыл штат Миссисипи. В результате разгула стихии множество строений разрушено, без света остались свыше миллиона домов, известно о гибели четырех человек и десятках пострадавших.