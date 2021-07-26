Исследование на «живом» коронавирусе доказало эффективность «Спутника V»

Вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование антител из сыворотки крови привившихся «Спутником V» пациентов на «живом» вирусе SARS-CoV-2 показало эффективность российской вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе вариантов «бета» и «дельта». Об этом сообщили в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, комментируя статью в американском научном журнале Nature Communications.

В сообщении говорится, что испытание «продемонстрировало защитные вируснейтрализующие титры сыворотки против различных мутаций коронавируса, включая южноафриканские и дельта-варианты, при использовании вакцины «Спутник V». При этом отмечается, что исследование «было основано на реальной тестовой модели, содержащей живой коронавирус SARS-CoV-2, а не суррогатный вирус везикулярного стоматита, использованный авторами исследования из журнала Nature Communications».

«Более того, исследование Nature Communications не содержит данных об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта», который в настоящее время является доминирующим вариантом в мире, согласно данным ВОЗ», - подчеркнули разработчики вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иммунолог объяснил, как расшифровать тест на антитела к коронавирусу и когда пора делать прививку

Если тест на антитела к коронавирусу показал высокий результат, три месяца можно наблюдать за титром и немного отложить вакцинацию (подробности).