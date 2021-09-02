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В мире2 сентября 2021 15:50

Группа итальянцев отправилась к извергающемуся Везувию, чтобы повторить сюжет "Властелина колец"

Любители творчества Толкиена намерены воссоздать самый драматичный момент фентезийной саги
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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Любители творчества Толкиена намерены воссоздать самый драматичный момент фентезийной саги

Любители творчества Толкиена намерены воссоздать самый драматичный момент фентезийной саги

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В условиях охватившей мир пандемии коронавируса, многие люди начинают "сходить сума" по-своему. Но есть одна группа, которая давно уже привлекает к себе недоуменные взгляды "непосвященных" обывателей, имя которым – толкиенисты, увлеченные "игрой" в героев произведений "отца" жанра фэнтези Джона Рональда Руэла Толкиена.

Подобная группа реконструкторов, любящих изображать героев Средиземья, решила по полной воссоздать эпическую сагу "Властелина колец". Для этого 4 хоббита, 2 человека, волшебник, эльф и гном (ну или по крайней мере люди, одетые в костюмы этих волшебных рас) начали свое путешествие к Везувию.

Эта "точка притяжения" была выбрана не случайно, так как и в самом "Властелине колец" целью героев было добраться до вулкана Ородруин, расположенного в "стране зла" Мордоре, чтобы скинуть в жерло кольцо всевластья, угрожавшее безопасности Средиземья.

Из своего паломничества ребята решили сделать настоящее реалити-шоу и все желающие могут следить за путешествием на их странице в соцсети "Инстаграм". Материала у "хоббитов" должно набраться достаточно много, ведь в лучших традициях трилогии Толкиена, путь герои намерены пройти полностью пешком. С 27 августа до сегодняшнего дня они уже прошли 250 километров.

Предводителем всей честной компании стал Николас Джентиле – 37-летний кондитер из Буккьянико в регионе Абруццо, который является огромным фанатом творчества Толкиена. У него даже есть амбициозный проект по постройке настоящего большого дома хоббитов площадью 400 квадратных метров в родной деревне. Причем мужчина хочет сделать из жилища не просто "парк развлечений", а преследует благую цель – показать людям, как можно жить в согласии с природой.

Как признаются участники, сразу после того как кольцо упадет в раскаленную лаву, они намерены отпраздновать свою "победу" пирушкой в местном баре, посвященном тематике фэнтези.

Как признаются участники, сразу после того как кольцо упадет в раскаленную лаву, они намерены отпраздновать свою "победу" пирушкой в местном баре, посвященном тематике фэнтези.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"С моей семьей мы уже живем как хоббиты, - объясняет Николас в социальных сетях, - это означает жизнь в немного более сельском стиле, чем обычно, и мы хотели бы дать другим людям возможность прожить хотя бы несколько дней в такой атмосфере".

Кстати, чтобы попасть в отправившееся к Везувию "Братство кольца" восьми компаньонам Джентиле пришлось пройти серьезный отбор из 300 кандидатов. Себе кондитер-толкиенист отвел роль Сэма – друга главного героя Фродо. В реальной жизни "исполнители" ролей вполне респектабельные люди: Фродо – инженер, еще один хоббит Мерри – банкир, человек-воин Боромир – врач, есть в компании даже специалист в области теологии.

Завершиться большое путешествие должно сегодня. Как признаются участники, сразу после того как кольцо упадет в раскаленную лаву, они намерены отпраздновать свою "победу" пирушкой в местном баре, посвященном тематике фэнтези.

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