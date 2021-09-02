"Финальная пляска смерти": из-за Константина Богомолова и Дарьи Мороз разразился скандал

Константин Богомолов и Дарья Мороз. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Муж Ксении Собчак возмущен закрытием своих спектаклей в МХТ имени Чехова. Две постановки, над которыми работал Константин Богомолов, снимают с репертуара. Режиссер признался, что весьма опечален этим фактом. Бывшая супруга артиста Дарья Мороз решила поддержать постановщика. В свою очередь, россияне пишут петиции и скандалят в соцсетях.

Спектакли Константина Богомолова "Идеальный муж" и "Карамазовы" снимают с репертуара МХТ имени Чехова. Руководство культурного учреждения решило закрыть постановки, которые, в свое время, одобрил лично Олег Табаков. Финальные показы состоятся этой осенью, о чем с грустью поведал муж Ксении Собчак.

"Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал все, чтобы эти, по сей день аншлаговые постановки, жили долго и счастливо. Любимые артисты, команда, я буду с вами все эти вечера. Мы будем радоваться и совсем чуть-чуть грустить", - поведал Богомолов.

К переживаниям нынешнего худрука Театра на Малой Бронной присоединилась бывшая жена Дарья Мороз. Несмотря на развод, звезды продолжают не только сотрудничать, но и поддерживают друг друга. Для Дарьи закрытие спектаклей стало шоком. Она играет в обеих постановках.

"Эмоций сейчас больше, чем слов. Хорошо, что есть возможность попрощаться с любимыми спектаклями. Все, кто откладывал поход на эти постановки, приходите. Это будет финальная пляска смерти. Хочу присоединиться к Косте, сказав спасибо Олегу Павловичу. Это было прекрасное время, когда мы делали что-то важное для театра и драйвовое для себя! Печально, что это время ушло", - сокрушается Мороз.

Поклонников театра тоже удивило внезапное закрытие постановок. Оба спектакля действительно были невероятно популярны у публики. Активисты готовят петицию в защиту спектаклей и ищут виновных. В соцсетях они публикуют сотни гневных комментариев с призывом вернуть постановки.

Интересно, что и артисты, играющие в постановках, были буквально поставлены перед фактом. Многие заверили, что о причинах решения руководства МХТ ничего не знаю. "О репертуарных переменах я узнала от Константина Богомолова. И, конечно, это случилось очень неожиданно, нам ничего не объясняли. 3 сентября в МХТ им. Чехова состоится сбор труппы, там мы все и узнаем. Хотелось бы услышать объяснение причин снятия постановок. Они поставлены крутым театральным режиссером, идут с аншлагами, спектакли любит зритель и сами актеры, играющие в них", - цитирует Александрe Ребенок Teleprogramma.pro.

В свою очередь, руководитель "Директорской ложи московских театров", худрук театра "Ленком" Марк Варшавер озвучил причину, по которой руководство может снять спектакль. "Художественную ценность постановок определяет не только зритель, но и руководство театра. Может быть, нужно освободить место, чтобы играть новый спектакль… Особенно остро эта проблема стоит, если в театре не существует филиала. И второй важный фактор - ценообразование. Может быть, спектакль не приносит дохода… Появляются новые постановки и нет возможности проигрывать их по два раза. И это, конечно, большая проблема для театров", - рассуждает мэтр.