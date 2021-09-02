Молодой муж певицы Азизы оказался не тем, за кого себя выдает: "Я не хочу жениться, она старая"

Азиза с мужем Александром. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не успели поклонники порадоваться за певицу Азизу, как случился скандал. В эфире скандального шоу Андрея Малахова молодого мужа звезды вывели на чистую воду. Знойный итальянец Алессандро Лортэ оказался не тем, за кого себя выдает.

Молодой муж 57-летней певицы Азизы оказался не итальянцем Алессандро Лортэ. Как выяснилось, он Александр Соколов. Много лет мужчина жил в Липецке вместе с мамой Людмилой и братом. Однажды мужчина переехал в Италию и там, по слухам, открыл семейный ресторан. Правда, дела красавчика не так уж и хороши.

Знакомая заявила, что он на мели. Мол, ему нужны деньги, а Азиза - женщина состоятельная. "Саша говорил маме: «Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость». Но мама заставила: «Нам нужны деньги»", - прозвучали шокирующие подробности в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Также стало известно, что Азиза на собственные деньги купила мужу два костюма на свадьбу. Она знает, что он не ресторатор.

Меж тем ранее Алессандро поведал, что нашел суррогатную мать для ребенка от Азизы. Мужчина говорит, что по уши влюблен в супругу и хочет от нее детей. Звезда Востока на 16 лет старше избранника. "В Италии у меня есть друг Роберто. Он и его жена согласились помочь и пообещали сделать все, чтобы у нас был ребенок", - поведал мужчина.

Напомним, для звезды 90-х мечтой всей жизни является рождение малыша. У нее было множество поклонников и романов, но ни один не закончился свадьбой. Азиза долго время была одинока.