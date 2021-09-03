Дмитрий Шепелев получил новую работу: звезда ТВ будет смешить народ на канале «Россия»

С 10 сентября Дмитрий Шепелев будет смешить народ на канале «Россия». Фото: канал «Россия»

38-летний Дмитрий Шепелев получил новую работу. В этот раз на телеканале «Россия» Шепелев будет вести юмористическую передачу. Каждый выпуск «Шоу большой страны» - концерт из юмористических номеров, в которых участвуют артисты и юмористы. В номерах обыгрывают юмористические ситуации из повседневной жизни.

Производство передачи - Comedy Club Production. Премьера – с 10 сентября по пятницам вечером. Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян - руководитель нового проекта рассказал: «Шоу большой страны» – первый совместный проект компании Comedy Club Production с телеканалом «Россия». У нас мощные креативные и продюсерские ресурсы, мы постоянно и с удовольствием экспериментируем с форматами и стилями. Данный проект дает нам возможность реализовать свой опыт в другом взгляде на юмор и выйти на новую для нас аудиторию».

Для канала «Россия» это тоже эксперимент – новые ведущие и артисты. Проект ведут Дмитрий Шепелев и Екатерина Скулкина. Шепелев объясняет: «У нас с Катей Скулкиной во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно! В одном из выпусков будет номер, в котором глава семьи сделал в парикмахерской очень яркую стрижку. Когда я возвращаюсь домой к семье после визита к стилисту, чувствую примерно то же самое - надо мной домашние частенько посмеиваются».

Марина Федункив и Светлана Пермякова — артистки нового проекта. Фото: канал «Россия»

Среди артистов «Шоу большой страны» - Максим Лагашкин, Марина Федункив, Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко, Максим Лагашкин и другие артисты. Все они разыгрывают смешные сценки из жизни: к примеру, сервис на российских курортах, работа брутального мужчины маникюршей.

При этом Дмитрий Шепелев остается ведущим семейного шоу «Ты как я!» на ТНТ. Кроме того, у телеведущего ожидаются новые проекты. Так что на работе у Шепелева в этом году все отлично – он вновь стал востребованным ведущим.