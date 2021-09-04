Новая жена старше Андрея Норкина: ведущий давно познакомил красавицу-блондинку с друзьями

Фото: СОЦСЕТИ

Похоронивший год назад жену Андрей Норкин женился на эффектной блондинке Ирине Бородиной. Он давно не скрывал избранницу, размещал с ней фото и видео в блоге. Женщина приняла детей ведущего от брака с Юлией Норкиной как родных.

Андрей Норкин порадовал своих поклонников радостным известием. Потерявший год назад жену Юлию Норкину, с которой прожил без малого 30 лет, ведущий женился второй раз. Он разместил несколько фотографий из ЗАГСа. Судя по всему церемония бракосочетания прошла в кругу близких и родных без посторонних глаз и лишнего пафоса.

53-летний мужчина связал свою судьбу с эффектной блондинкой Ириной Бородиной. Она выпускница питерского педуниверситета им. Герцена. Университет женщина окончила в 1983 году. Но, глядя на эту моложавую и цветущую красавицу, сложно поверить, что ей почти 60.

Фото: СОЦСЕТИ

Норкин, к слову, ранее уже публиковал фотографии и видео с Ириной. Они проводили вечера в компании друзей. А на одном из снимков Бородина держит на руках крошечную внучку ведущего Евангелину. Сначала они запечатлены на улице, а потом в церкви.

Дочь Андрея тепло поздравила родителя и его новую супругу. "Будьте счастливы, родные мои!", - написала Александра.

Стоит отметить, что в первом браке в 2002-м пара усыновила семимесячного Артема, которого мать оставила в больнице. Через два года в этой же больнице оставили и младшего брата мальчика Алексея. Норкины, узнав об этом, забрали ребенка себе и усыновили его.

Юлии Норкиной не стало 4 июня 2020 года. По официальной версии, она скончалась в результате сердечного приступа. Скорбным известием с россиянами тогда поделился сам Норкин.