Нью-йоркскую Таймс-сквер перекрыли из-за Мадонны

В августе Мадонне исполнилось 63 года Фото: REUTERS

Туристы-полуночники были ошарашены: оказавшись на знаменитой нью-йоркской Таймс-сквер, они столкнулись там с Мадонной.

Сообщается, что певица снималась в центре Нью-Йорка для проморолика трансляции церемонии вручения премий MTV Music Awards 2021.

Не делая скидку на позднее время суток, было решено перекрыть большую часть площади, чтобы туристы и посетители, засидевшиеся в кафе и ресторанах, а также случайные прохожие не помешали съемкам.

После трехчасовых съемок Мадонна с удовольствием сняла лабутены на высоком каблуке. Фото: стоп-кадр видео

Облаченная в классический бежевый плащ Burberry и лабутены на высоком каблуке, Мадонна в платиновом парике вышла из такси, бросив деньги водителю, и прошествовала по сверкавшей рекламными огнями площади, проделав несколько па.

Съемки длились более трех часов, было сделано несколько дублей.

Сразу после окончания работ ассистенты принесли Мадонне более удобную обувь, в которую 63-летняя поп-дива не без удовольствия переобулась.

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