Житель Нью-Йорка во время наводнения плавал по городу на надувном матрасе

Несмотря на проливной дождь, молодой человек, похоже, не испытывает особых неудобств. Фото: стоп-кадр видео

Неожиданное видео появилось в соцсетях: на записи - мужчина, предположительно во время недавнего ливня в Нью-Йорке, плывет по затопленной улице на надувном матрасе и курит кальян.

Несмотря на проливной дождь, молодой человек, похоже, не испытывает особых неудобств, выпуская в небо клубы дыма.

Кто снял ролик и где именно – неизвестно, но он уже успел набрать более полумиллиона просмотров и множество комментариев.

В одном из постов видео появилось под заголовком «Нью-Йорк находится под водой, но этот парень проживает свою лучшую жизнь».

Ураган «Ида», прокатившийся по нескольким штатам США, принес в Нью-Йорк сильнейшие за всю историю города ливни – в течение нескольких часов выпало огромное количество осадков, а некоторые улицы оказались под метровым слоем воды.

Была остановлена работа метрополитена и железной дороги, во многих местах движение транспорта оказалось парализовано, в аэропортах отменили сотни рейсов. По заявлениям властей, за ночь из-за разгула стихии погибло, по меньшей мере, 12 человек, включая двухлетнего ребенка и его родителей, найденных в своем доме. Множество домов в мегаполисе оказались обесточены. Мэр города Билл ди Блазио объявил о введении в Нью-Йорке чрезвычайного положения.

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