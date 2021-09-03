Президент США отправится в Луизиану, пострадавшую от мощного урагана «Ида»

Президент США Джо Байден намерен отправиться сегодня в Луизиану, чтобы лично ознакомиться с ходом восстановительных работ Фото: REUTERS

Ураган «Ида», обрушившийся на ряд штатов США, привел к человеческим жертвам, разрушению инфраструктуры и всплеску мародерства в обесточенных городах.

Для предотвращения насилия и грабежей власти Нового Орлеана (штат Луизиана) ввели комендантский час.

– Я подписала распоряжение о введении комендантского часа в городе, которое вступает в силу немедленно, – сказано в сообщении мэра Нового Орлеана Латойи Кантрелл.

В городской полиции Нового Орлеана подтвердили сведения о ряде связанных с воровством задержаний.

Губернатор Луизианы Бел Эдвардс заявил, что «Ида» – сильнейший ураган, накрывший штат, по меньшей мере, с 1850 года. Ветер, достигавший скорости 225 км в час, кроме прочего изменил течение реки Миссисипи, а Новый Орлеан, являющийся самым густонаселенным городом штата, оказался полностью обесточен.

«Ида» пронеслась и по другим штатам. Всего в результате ливней, шквального ветра и наводнений, принесенных ею, погибли 45 человек.

Федеральное правительство заявило о готовности оказать гражданам любую помощь в борьбе со стихией.

Президент США Джо Байден намерен отправиться сегодня в Луизиану, чтобы лично ознакомиться с ходом восстановительных работ.

Он потребовал от американских страховых компаний:

- Не прячьтесь за мелким шрифтом и техническими деталями. Делайте свою работу, выполняйте своим обязательства перед застрахованными. Помогите нуждающимся.