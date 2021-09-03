Число жертв урагана «Ида» в США возросло до 45

Последствия урагана «Ида» в США Фото: REUTERS

Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида» на Восточном побережье США, возросло до 45 человек, передает телеканал CNN. Ранее сообщалось о 29 погибших.

По новым данным региональных властей, больше всего погибших в штате Нью-Джерси, где к этому часу были обнаружены тела 23 жертв стихии. В штате Нью-Йорк погибли 15 человек. Власти Пенсильвании сообщили о гибели пяти жителей штата. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ураган «Ида» обрушился на американское побережье около полудня в в воскресенье, 29 августа. Первой под удар стихии попала Луизиана, где из-за урагана даже изменилось направление течения реки Миссисипи.

Тогда же президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился выделить пострадавшим федеральную помощь.

Синоптики предсказывали, что «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины». К счастью, худшие прогнозы не сбылись, однако после урагана на восточные штаты обрушились сильные ливни, реки вышли из берегов. Местные власти эвакуируют людей из затопленных районов.