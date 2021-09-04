Илья Авербух резко высказался об алкоголизме Ирины Лобачевой

Фигуристка Ирина Лобачева Фото: Кадр видео

Ирина Лобачева и Илья Авербух считались одной из самых красивых пар в спорте. Их брак выдержал 12 лет. Плодом любви фигуристов стал сын Мартин. Однако супруги расстались. Став свободной от брачных уз, Лобачева закрутила роман с актером Дмитрием Марьяновым. Потом было замужество с молодым фигуристом Иваном Третьяковым, которое обернулось крахом из-за алкоголизма Ирины.

Ирина Лобачева не раз рассказывала о своей пагубной привычке. Она лечилась в дорогих клиниках. "Понимаю, что это плохо. Проходила курсы лечения в дорогих клиниках. Бывает, очень хочется напиться. Я закрываюсь, втыкаюсь в подушку... И просто пытаюсь уснуть. Что мне пришлось пережить - не дай Бог никому", - отмечала блондинка.

Из-за тяжелой зависимости бывшей жены Илья Авербух был вынужден забрать у нее сына Мартина, когда мальчику было 13 лет. Сейчас именитый спортсмен счастлив с новой женой Лизой Арзамасовой. Но все так же трепетно говорит о первой избраннице.

Авербух на днях поделился ретро-фотографией со своим бывшим тренером Натальей Линичук и необыкновенно красивой Лобачевой, с которой он не только жил, но и выступал долгие годы на льду. На олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году супруги завоевали серебро, их пара стала чемпионами мира и Европы.

"Вчера позвонила Наталья Линичук поздравить с рождением сына. Мой тренер, моя многолетняя опора! С ней и Геннадием Карпоносовым мы пришли к Олимпиаде! Много лет мы не слышались, было очень приятно побеседовать. Как больно осознавать, что порой невосполнимо обесценивается труд наставников и педагогов", - подписал Илья редкий кадр.

Однако в комментариях внезапно прозвучала критика по поводу сильно изменившейся Ирины. "Какая стала Лобачева. Лицо запитое! Показывали ее как-то по телевизору. И она сама сознавалась в том, что закладывала за воротничок", - написал один из подписчиков.

Авербух не стал молчал и резко ответил на выпад. Он заверил, что все проблемы с алкоголем у его бывшей жены остались в прошлом. "Мы это уже победили! Ира в хорошей форме и много работает - тренирует. Прошу уважения!", - написал спортсмен.

Напомним, Авербух и Лобачева поженились в 1995 году. Спустя 12 лет брак спортсменов, у которых есть общий сын Мартин, распался. После развода с Ильей спортсменку ждали новые испытания. Ее любовник Дмитрий Марьянов ушел от нее к другой, два избранника скончались при странных обстоятельствах, а второй муж сильно бил. Ирина пристрастилась к спиртному, спивалась. К счастью, она сумела взять себя в руки и победить зависимость. "У меня была эта проблема, но все в прошлом", - поясняла фигуристка.