"Нож в спину": за что Ирина Купченко не простила Бориса Корчевникова

Актриса Ирина Купченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Союз Ирины Купченко и Василия Ланового до сих пор считается одним из самых крепких в актерской среде. Спустя год после свадьбы, в 1973-м, актриса подарила супругу сына Александра, а в 1976-м на свет появился еще один наследник звездной четы Сергей. А в 2013 году случилась трагедия. В возрасте 37 лет Сергей скончался. Вокруг смерти мужчины по ходило много слухов. Борис Корчевников даже выпустил передачу, посвященную загадочной гибели звездного наследника. Однако безутешная мать душевный порыв телеведущего не оценила. Разразился грандиозный скандал.

Ирина Купченко по сей день не может простить Бориса Корчевникова из-за скандального шоу о ее покойном сыне Сергее. В 2013 году телеведущий выпустил программу, посвященную Лановому-младшему. "Для Ирины Петровны, переживавшей тогда смерть ребенка, передача стала ножом в спину", - говорят в окружении звезды.

Потом Борис несколько раз пытался пригласить вдову Василия Ланового в эфир, но она отказывается иметь с ним дело. Не прельщает артистку даже солидный гонорар. "Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего", - цитирует работника театра имени Евгения Вахтангова News.Ru.

Отметим, внезапное известие о смерти младшего сына Ланового и Ирины Купченко Сергея появилось 9 октября 2013 года. Сообщалось, что 37-летний мужчина скончался в квартире своей любовницы. Ольга Коротина занималась реабилитацией наркоманов.

Информация о бурной жизни Сергея периодически всплывала в скандальной хронике. "У него были определенные проблемы, трагические ситуации, алкоголь, некоторые поступки. Но он старался их преодолеть. Я же пыталась ему помочь в тяжелых внутренних переживаниях", - делилась Коротина.

Сергей был моложе Ольги на 10 лет. Но разница в возрасте не мешала чувствам. Женщина признавалась, что чувствовала себя с женихом, будто он старше и мудрее. Избранник зарабатывал переводами с английского.

По ее словам, Лановой-младший предлагал ей оформить отношения, но ей казалось, что это вовсе не обязательно. "Сережа много говорил о том, что при родах умер его брат-близнец. Размышлял, почему так случилось, и признавался, что очень хотел бы видеть, каким человеком он бы вырос. Думал о жизни и смерти", - сокрушалась женщина.