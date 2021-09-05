Путину на космодроме Восточный показали лунный корабль

Владимир Путин посетили космодром «Восточный» в Амурской области Фото: REUTERS

В конце своей четырехдневной поездки на Дальний Восток Владимир Путин посетил строительство космодрома "Восточный". Стартовый стол для ракет Союз уже готов, сейчас возводятся объекты второй очереди для ракет Ангара. Президент на вертолете прилетел уже после заката, поэтому сверху смог увидеть только то, что работы идут круглыми сутками – вспышки сварки видны по всему космодрому.

- В декабре 2022 года мы все завершим, - пообещал Путину подрядчик Равиль Зиганшин.

Дмитрий Рогозин показал президенту макет лунного корабля «Орел».

- Он имеет ресурс до трех полетов к Луне и десять полетов на низкую орбиту. Корабль сейчас уже в металле и проходит статические-динамические испытания. Вот он и полетит у нас отсюда в 2023 году, - пообещал глава Роскосмоса.

Осмотр "Восточного" затянулся, поэтому на встречу с дальневосточными спасателями Путин прибыль только под утро.

- Продержали вас, ребята, всю ночь здесь. Но вам не привыкать к тяготам военной службы, вы спасатели. Давайте! – извинился перед спасателями президент.

Глава страны наградил 42 спасателя орденами «За заслуги перед отечеством II степени», медалями «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших».

- Я много раз бывал на тех объектах и в тех ситуациях, в которых вам приходится постоянно работать. Я там бывал: приехал, уехал. А там, непосредственно с людьми… Я знаю, как это непросто – физически, морально, и вам приходится через всё это проходить, из этого состоит ваша жизнь, - рассказал Путин.

Армянин Элбаги Игитян награжден президентом посмертно. Машинист экскаватора на своей технике тушил огонь в Чурапчинском улусе в Якутии, он не успел быстро уехать, когда ветер поднял стену огня и погнал ее на мужчину.

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