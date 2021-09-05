Племянница Трампа: «Мой дядя считается только с силой. Поэтому ценит мнение Путина»

Владимир Путин один из тех, чьему мнению Дональд Трамп придает большее значение Фото: kremlin.ru

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа, 56-летняя Мэри Трамп, поведала новостному порталу Business Insider об особенностях личности своего дяди. Мэри его терпеть не может, но, будучи профессиональным психологом, подметила главные, как она полагает, черты характера и жизненные установки недавнего хозяина Белого дома.

- Он считает, что заслуживает всю власть в мире только за то, какой он есть, - говорит племянница Трампа. - В его сознании он всегда находится в центре вселенной и думает, что с ним следует считаться. <…> Единственное, что для него имеет значение, - это то, что он считает силой.

Мэри отмечает, что он предпочитает иметь дело с сильными мира сего, а не с теми, кто «готов заниматься дипломатией». Она сообщила, что Дональд Трамп не слишком впечатлен президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, однако «придает большее значение» мнению президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В апреле 2020 года тогдашний президент США защищал свои тесные отношения с российским коллегой. «Я прекрасно ладил с президентом Путиным. Он мне нравился. Я ему понравился», - сказал он в интервью телеканалу «Фокс Ньюс».

Мэри Трамп назвала дядю «человеком, постоянно нуждающимся в поддержке».

- Он возвышает любого, кто ставит его на пьедестал, - полагает она.

Между тем, согласно данным соцопросов в США, если бы президентские выборы в стране состоялись сейчас, то Трамп обошел бы Джо Байдена. Правда, всего на один-два процента. А вот уровень поддержки самого Байдена в США упал до рекордно низкой отметки за все время его президентства - лишь 46% американцев одобряют деятельность своего лидера.