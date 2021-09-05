Видео роскошной свадьбы Андрея Норкина с красавицей-блондинкой: танец молодых, слезы радости и салют

Свадьба Андрея Норкина и Ирины Бородиной
Фото: Instagram.com
Андрей Норкин с шиком отметил свадьбу в Подмосковье. Знаменитый ведущий женился во второй раз на красавице-блондинке Ирине Бородиной. Сначала счастливый жених поделился фотографиями из ЗАГСа, а теперь достоянием общественности стало видео роскошного торжества.
Андрей Норкин обрел личное счастье через год после смерти жены Юли. 53-летний мужчина вновь отправился под венец. Он и его вторая супруга Ирина Бородина буквально светились от счастья на свадьбе, а многочисленные гости не скрывали слез радости за молодых.
Молодые устроили пышное торжество в элитном загородном клубе в Подмосковье. На роскошной вечеринке были дети Норкина от предыдущего союза. Дочь Александра активно делилась в блоге видео с праздника. "Пап, я вас очень люблю! Вы у меня самые крутые! Будьте счастливы и никого не слушайте!" - обратилась девушка к родителю.
Для мероприятия Андрей выбрал костюм темно-синего цвета, классическую белую рубашку и в тон ей бабочку. Невеста предстала в длинном бледно-голубом шелковом платье-комбинации на тонюсеньких бретелях. Волосы женщина собрала в пучок.
Для гостей и новобрачных пел Сергей Мазаев. Супруга Норкина также вышла на сцену и исполнила хит "Слова, что ты не скажешь". Песню она посвятила любимому мужу.
Жених и невеста также исполнили свадебный танец. Гости замерли от умиления, а потом одарили супругов бурными аплодисментами.
Вечером гости из ресторана переместились на свежий воздух. В честь Норкина и его жены устроили салют.
Отметим, о второй жене звезды экрана известно не так много. Ирина чуть старше своего именитого мужа. Ей около 60 лет, но выглядит она просто великолепно. По образования женщина педагог.