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Звезды5 сентября 2021 17:30

Видео роскошной свадьбы Андрея Норкина с красавицей-блондинкой: танец молодых, слезы радости и салют

Телеведущий и его вторая супруга светились от счастья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Свадьба Андрея Норкина и Ирины Бородиной

Свадьба Андрея Норкина и Ирины Бородиной

Фото: Instagram.com

Андрей Норкин с шиком отметил свадьбу в Подмосковье. Знаменитый ведущий женился во второй раз на красавице-блондинке Ирине Бородиной. Сначала счастливый жених поделился фотографиями из ЗАГСа, а теперь достоянием общественности стало видео роскошного торжества.

Андрей Норкин обрел личное счастье через год после смерти жены Юли. 53-летний мужчина вновь отправился под венец. Он и его вторая супруга Ирина Бородина буквально светились от счастья на свадьбе, а многочисленные гости не скрывали слез радости за молодых.

Молодые устроили пышное торжество в элитном загородном клубе в Подмосковье. На роскошной вечеринке были дети Норкина от предыдущего союза. Дочь Александра активно делилась в блоге видео с праздника. "Пап, я вас очень люблю! Вы у меня самые крутые! Будьте счастливы и никого не слушайте!" - обратилась девушка к родителю.

Для мероприятия Андрей выбрал костюм темно-синего цвета, классическую белую рубашку и в тон ей бабочку. Невеста предстала в длинном бледно-голубом шелковом платье-комбинации на тонюсеньких бретелях. Волосы женщина собрала в пучок.

Для гостей и новобрачных пел Сергей Мазаев. Супруга Норкина также вышла на сцену и исполнила хит "Слова, что ты не скажешь". Песню она посвятила любимому мужу.

Жених и невеста также исполнили свадебный танец. Гости замерли от умиления, а потом одарили супругов бурными аплодисментами.

Вечером гости из ресторана переместились на свежий воздух. В честь Норкина и его жены устроили салют.

Отметим, о второй жене звезды экрана известно не так много. Ирина чуть старше своего именитого мужа. Ей около 60 лет, но выглядит она просто великолепно. По образования женщина педагог.

Андрей Норкин показал, как веселился на свадьбе с красавицей-женой
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