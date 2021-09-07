Записки киевлянки: Хочешь сделать карьеру - покажи, как ненавидишь русских! Теперь у нас так

Kиевляне тоже не верят в перемены к лучшему после вояжа в Вашингтон Зеленского, который себя считает чуть ли не триумфатором Фото: REUTERS

«ХОТИТЕ УМЕРЕТЬ В ОДЕССЕ?»

Очень захотелось поделиться моей свежей беседой с гражданами США, бывшими киевлянами, которые живут более 30 лет во Флориде. Говорили о ковиде, политике и президенте Украины Зеленском, конечно.

- Мы вообще-то прожили более 30 лет в Филадельфии, но после победы Байдена - переехали в Майями, потому что там - трамписты живут и этот штат считается республиканцев.

- Какая она сейчас, Америка, после выхода из Афганистана? - спрашиваю супругов.

- Вообще, Америка, она сейчас очень изменилась, причем задолго до Афганистана,- признаются собеседники. - Мы голосовали за Трампа, но теперь после афганского позора Байдена, очень надеемся, что все поменяется. Старик может не досидеть свой срок. Как можно было погубить 13 наших офицеров? - возмущается дама.

- Как в Америке отнеслись к визиту нашего украинского президента Владимира Зеленского? (этот эпохальный визит в Киеве обсуждают по сей день, как нечто самое грандиозное за всю историю Независимости Украины), - поинтересовалась у супругов.

- Если честно, мы вообще не следили особо, но слышали, что Украине дали много денег и если их не разворуют, то может быть людям вашим что-то достанется, и те смогут свети концы с концами, – скептически рассуждают русскоязычные американцы .

Да и сами киевляне тоже не верят в перемены к лучшему после вояжа в Вашингтон Зеленского, который себя считает чуть ли не триумфатором.

- Слыхали? Зеленскому столько бабок отвалили в Америке! Такого еще не было.

- Нам то точно ни цента не достанется. Они все меж собой поделят. За этим и пришли к власти, - рассуждают многие киевляне.

О коррупции в Украине наслышаны хорошо в США, однако здесь по-прежнему американский паспорт открывает любые двери, а его обладатель для украинца - почти что небожитель.

Но бывают и сбои. Приятель супружеской четы, тоже из Флориды, бывший одессит, выехал раньше в Украину, сделав прививку Пфайзером (во всяком случае сертификат он имел), и … оказался в инфекционке Одессы с ковидом, где лежит уже третью неделю. Украинские врачи, несмотря на имеющуюся у американского бедолаги страховку, требуют от его супруги денег на лечение, и та чуть ли не каждый день снимает со счета и шлёт доллары в Одессу. Несчастный гражданин США спрашивает у местных докторов:

- А как же моя страховка?

- Тю, - отвечают эскулапы. - Так этих денег ещё нет на счету нашей больницы и когда поступят-неизвестно. А вы хотите умереть на исторической родине, в Одессе? Это такая реформа вашей американки Супрун. Она у нас тут министром здравоохранения была. Нареформировала. Вы не знали? - едко замечают медики больному.

ЖАЖДА СМЫТЬСЯ

Вот уже неделю, как школьники пошли в школу, а студенты приступили к учебе. Беседовала с девочками - студентками третьего курса факультета экологии и ландшафтного дизайна аграрного университета, «лучшей аграрной державы».

- Очно учиться уже не будем. После 15 сентября нас опять гонят - сидеть по домам, уставившись в монитор. Это, конечно, профанация, - поделились девушки со мной грустными рассуждениями.

Мечты о полноценном образовании рухнули здесь у многих молодых людей.

- Мы понимаем, что никому не нужны. Ну может в Польшу нас и возьмут.

Pусофобия все более захватывает Киев и закрепляется по сути законодательно Фото: REUTERS

В этом году во многих школах Киева – русского языка не будет, однако будет много английского и польского.

- При Брежневе у нас было много русских школ, - рассказывает мне знакомая россиянка по скайпу, поздравляя внука - первоклассника и вспоминая как жили в Грузии до переезда в Россию.

- Когда пришёл к власти Горбачев - русские школы стали закрываться, при Ельцине их становилось все меньше и потом, при Саакашвили - закрыли все и даже в Тбилиси не было практически ни одной. Как только пришел к власти Саакашвили - мы все поняли и уехали жить в Россию. И только сейчас, вот года четыре как, в Грузию возвращается русский язык, открываются русские классы и русские школы. Во всех грузинских школах теперь - обязательно уроки русского языка, - говорит Тамара.

Украина пока до самого дна отрицания всего русского, как Грузия, еще не дошла. Но идет туда быстро. Прямо летит.

Украина пока до самого дна отрицания всего русского, как Грузия, еще не дошла. Но идет туда быстро Фото: REUTERS

НЕ ЗНАЕШЬ МОВЫ — ГОТОВЬСЯ К ДОНОСАМ

И пока украинцы скитаются по Европам в поисках лучшей доли, студенты учатся дистанционно, русофобия все более захватывает Киев и закрепляется по сути законодательно, почти как государственный антисемитизм в прошлом веке.

Директор крупной научной библиотеки, которая проработала на одном месте почти 40 лет, была уволена по коллективному доносу своих же подчиненных. Причиной доноса стало её нежелание говорить по-украински, который та отлично понимает, читает, переводит, но отказалась на мове говорить. Родом женщина из Рязани, однако всю жизнь прожила в Киеве, приехав сюда ещё в советские времена. Донос подписали все сотрудники библиотеки, которые ещё обвинили женщину в надуманном хамском к ним отношении. Формально не придерешься: профнепригодность по причине незнания государственного языка - это теперь серьезные основания для увольнения...

То есть 40 лет была как библиотекарь профпригодна и вот уже - нет?

Заполучив чужое место новая директор выпалила коллективу: «Ненавижу русских! Они ничему не хотят учиться и даже мову нашу вызубрить не способны!»

Теперь в Киеве все просто: артикулируешь открыто неприязнь к русским - делаешь успешную карьеру.

И если в украинской столице все любо и приятно американцам, то русским людям здесь действительно очень трудно - особенно выходцам с Донбасса.

Чтобы проехать, к примеру, в Донецк - нужно ехать сперва в Ростов-на Дону, а уж оттуда - в Донецк. Так вот, минуя многочисленные блок-посты, ездила моя знакомая в это лето из Киева к родным в Донецк, где у женщины остался старший сын - «невъездной» в Украину. А в Киеве у пенсионерки живут дочь и внучка.

Вот так и живут две параллельно существующие Украины, как разделенные семьи: одна, провластная и русофобская требует ненавидеть «агрессора», другая – огромная – едет людской рекой из всех уголков, городов страны то в Польшу, то в Россию-матушку, то на Донбасс, стоит в очередях на границе, рискует, не боясь короновируса, чтоб только попасть к своим, домой.

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