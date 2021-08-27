Записки киевлянки: Парад Независимости у нас был богатый. Теперь считаем — сколько Путин денег российским пенсионерам дал. Завидуем

Не хочется называть празднование Дня независимости Украины лицемерным шоу, на которое выбросили 5 миллиардов гривен (около 13 млрд руб.) бюджетных денег, нет сил давать никаких оценок. Жизнь обязательно все исправит. Фото: REUTERS

ПО ДЕТЯМ ДОНБАССА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПЛАЧЕТ. ПРОСТО УБИВАЕТ

Девочка бежала с жёлтыми цветами по Крещатику во время празднования Дня Независимости перед самым началом Парада. Она бежала в белом платье, беленьких туфельках такая вся воздушная, трогательная и нежная как в кино. Девочка же знала, что в конце ее ждёт солдат, который защищает счастливое детство от проклятого оккупанта и агрессора. И вот, она, наконец, добежала, солдат принял цветы, обнял девочку, поднял на руки. А в это время скупые слезы катились по щекам президента Украины Владимира Зеленского, который стоял на трибуне и молча наблюдал за этой трогательной сценой. А Украина наблюдала крупным планом за его слезами и умилялась.

Сюжетище!

В это время реальные, а не постановочные маленькие девочки и мальчишки Донбасса едва успевали добежать до подвалов, чтоб спрятаться там от бомбежек. Такие же солдаты, что стояли с цветами на Крещатике, нажимали на гашетку и посылали все новые снаряды и мины на города Донбасса. С согласия или по приказу плачущего президента Зеленского. Как и его предшественника. И так восьмой год. Многие из этих девчонок и мальчишек за это время так и не добежали, остались лежать - кто на асфальте, а кто во дворах собственных домов.

Но кому тут интересна судьба тех детей?

Она не вписывается в сюжет.

Не хочется называть празднование Дня независимости Украины лицемерным шоу, на которое выбросили 5 миллиардов гривен (около 13 млрд руб.) бюджетных денег, нет сил давать никаких оценок. Жизнь обязательно все исправит.

У НАС НОВАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - РУСОФОБЫ

Прошло три дня после празднования, в памяти все всплывает, как я шла быстрым шагом по бульвару Шевченко вниз, а колонны ветеранов войны в Донбассе шли и шли наверх с криками «Слава Украине», «Мос-ляку на гилляку» и «Путин- ла-ла». Так что было слышно на весь когда-то такой мирный и родной все еще русскоговорящий Киев... Плачьте бабы, коли ваши мужья - дураки и ничего больше не могут, кроме как пойти на войну. Надевайте на них черно-красные шаровары и растите сыновьям чубы, чтоб сделать их пушечным мясом.

Когда твой успех - всего лишь китайская вышиванка (у каждого она тут по бюджету и понтам), то понимаешь, что это грустный приговор 30- летию Незалежености. Как Украина могла до этого дойти? Я жила в Союзе и до сих пор помню, как в России, так и тогдашней Украинской ССР танцевали на всех концертах гопак, пели протяжные украинские песни, и никто этого нигде не запрещал, ни разу. Как раз наоборот: популяризация украинского костюма, лент, венков и прочего - была мощной, правда без бандеровской символики. Очень устаёшь от бесконечного вранья, что нам раньше этого не давали, а вот теперь-то дорвались. И стали в одночасье … нет, не украинцами, а русофобами. Украинцами были раньше. А теперь, оказалось, у нас новая национальность — русофобы.

Столица Украины окунулись в грустные будни после празднования 30-летия Незалежности, растянувшегося на четыре дня Фото: REUTERS

«ВЫРАСТУТ ДЕБИЛАМИ»

Киевская администрация разослала циркуляры на предприятия - предоставить списки сотрудников для оформления спецпропусков в общественный транспорт. Заболеваемость коронавирусом в столице опять растет.

Двое подростков торгуют овощами и фруктами, помогая отцу в местной лавке:

- В школу же через пару дней, а вы работаете… - журю двух подростков.

В это лето многие школьники помогали родителям торговать, работали рикшами, подносили ящики на рынках, мыли окна и жалюзи в маленьких лавках. Из-за коронавируса почти не было лагерей отдыха и особенно трудно было городским детям, которых родителям деть было некуда.

- Да какая школа?! Нам училка сказала, что поучимся только до 16 сентября, а потом — сразу локдаун.

- Это точно? – интересуюсь у подростков восточной внешности.

- Сто пудов, - отвечают оба на русском языке.

- А с мовой то у вас как? - интересуюсь.

- Нэ погано, - отвечают хором.

Русского языка в школах и вузах Киева с 1-го сентября не будет по сути нигде. Еще одно предвыборное обещание президента Зеленского – не мешать развитию русского языка, тут цинично растоптано. Им же самим.

- Как же они достали! Тарифы, цены, да ещё запирают по домам. У меня двое детей: в шестом и третьем классах, причем ни одна из них учиться не хочет. Я же на работе целый день, а что они в том компьютере делают? И ещё такой же год выдержать? Кем они вырастут? Дебилами? - горячится на всю улицу киевлянка лет 40-ка.

- Нет, таких, как эти правители, действительно, еще не было, - вторит той подруга.

Вот и наступили будни.

ХИДЖАБОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫШИВАНОК?

Лена – медсестра скорой помощи - выдала дочь за араба, и молодые уехали в Бельгию. Летом дочка Ирины, красивая, кудрявая Галочка приезжала в гости с Ириным зятем, но уже в хиджабе. С Ирой тогда случилась истерика.

В Киеве все больше женщин в хиджабах, а столица Украины уже пообещала уже принять 3.000 афганских беженцев.

В парке Шевченко, напротив Красного корпуса университета раз в неделю проводят мастер-класс - как правильно надевать, снимать хиджаб, покрывать голову и прятать лицо согласно мусульманскому обычаю. Наблюдала женщин, у которых хиджаб чёрный и только видно прорези для глаз. Никаб называется. Это уже Европа или ещё нет? Здесь вышиванка скоро померкнет и все будут делать вид, что так надо...

Украинцы начали массово сталкиваться с отказом в начислении пенсий, потому что многие работали не официально - в 90-е и «нулевые» это была повальная практика. Фото: REUTERS

«МОЮ БЫ ЛОЯЛЬНОСТЬ ХОТЬ КТО-ТО КУПИЛ, КАК ПУТИН»

С медициной здесь все- по прежнему плохо, а в пенсиях вообще могут отказать.

На днях в нашем доме умерла соседка Люба, 72 года всего. Пять лет назад перенесла инсульт, но поправилась, ходила даже без палки и только руку восстановить так и не удалось. Любина рука висела как плеть. С началом пандемии даже талончик к невропатологу семейный врач несколько раз отказывался ей дать и все пугал коронавирусом, объясняя, как та не права уже тем, что «лезет» в такое трудное время.

И вот Любу похоронили... Как благополучная когда-то Украина могла до этого дойти? Смертность за 2020 год выросла на 20%, на 10% - число суицидов. Резко возросло количество убийств. Вообще, удивительно, что здесь, наконец, хоть что-то начали считать. Эти данные привёл Госкомстат. А ещё показатель смертности от ковида выше, чем в Европе.

На этом удручающем фоне медики не получили обещанные выплаты за пандемию. Так теперь и вовсе им задерживают зарплаты на три месяца и больше.

Не платят и пособий по безработице. В бюджете – дыры, дыры и дыры. И это на фоне какого-то маниакального ожидания очередного транша МВФ.

Украинцы начали массово сталкиваться с отказом в начислении пенсий, потому что многие работали не официально - в 90-е и «нулевые» это была повальная практика. При том, что трудились каторжно. А записей то в трудовых книжках нет никаких! Так государство избавилось от ещё одной многомиллионной обузы. Не стажа - нет проблем.

Ничего не могут доказать властям и жители Донбасса, которые переехали в Киев. Уже бы честно признались власти, что просто не могут платить пенсии. А сытную и вкусную жизнь могут обеспечить только чиновникам и прокурорам, которые получают по 80 тысяч гривен (200 тыс. руб.). Пенсии же - нищенские - средняя 3,5 тысячи гривен (около 9 тыс. руб.), минимальная — 2,2 тысячи гривен (5,5 тыс. руб). Много киевлян с высшим образованием дорабатывает стаж уборщицами, санитарками, поломойками, озеленителями, кассирами. Скольким людям сломали жизнь и хоть бы понять - ради чего?

То тут, то там слышны разговоры, как Путин деньги раздает: пенсионерам на инфляцию - по 10 тысяч, военным - по 15 тысяч, независимо от звания, «всем одинаково, как в бане».

- Это он лояльность русских покупает перед выборами, - рассуждают киевляне, и завистливо вздыхают, сравнивая свои пенсии с российскими.

- Хотел бы я, чтоб мою лояльность тут хоть кто-то купил вот так... А то грабят, сволочи, 30 лет, в карманы лезут и спасу нет. Кто тут и кому что дал? Сейчас вот молодым автомат дают и - топай на Донбасс, откуда в гробу можно вернуться. Вот и вся лояльность, - слышны во дворах разговоры киевлян, которые уже тревожатся по поводу предстоящей зимы и полного отсутствия перспектив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президента Эстонии позвали праздновать Незалежность, а она так опустила Украину

Кальюлайд признала в Киеве, что украинцам еще лет 20 не вступить в Евросоюз. А в НАТО их не возьмут «до возврата территорий» (подробности)

Вот это дар предвидения: Зеленскому припомнили пародию, в которой он не верит в возвращение Крыма

После объявления «обратного отсчета до освобождения полуострова» президенту Украины предъявили его же «пророческое» выступление (подробности)