Американцы впали в ступор: Чем закончилась поездка Зеленского в США

Зеленский ознакомил широкую американскую общественность со своими планами реформирования Украины Фото: REUTERS

Оно, конечно, не всегда, но иногда так даже очень. Это я про то, что умеют от случая к случаю умеют американцы своими подарками попасть в самое яблочко. Если кто-то удивляется некоторому косноязычию, то не обессудьте – если бы вы послушали президента Украины, и какие он толкал речи в ходе своего пребывания в США, вы бы еще не так начали изъясняться.

Причем, после ознакомления с программными заявлениями и просто выступлениями Зеленского трудно понять, что у него является старшим козырем, а что – просто неубиваемым джокером. Ну, например, Владимир Александрович ознакомил широкую американскую общественность со своими планами реформирования Украины. Естественно, за счет американской помощи. Чтобы в корне изменить ситуацию в Незалежной, по его словам, требуется всего-то реализовать порядка 80 проектов общей стоимостью 277 млрд. долларов. Причем, у него все расписано довольно конкретно до определенного уровня. 25 млрд. надо для вывода из эксплуатации (закрытия) устаревших электростанций на угле, 20 млрд. потребуется для совершенствования системы теплоснабжения, еще 15 млрд. – на улучшение водоснабжения, а 21 млрд. – на модернизацию жилого фонда. Почти 29 млрд. надо будет потратить на нефтегазовую отрасль Украины. Получается около 110 млрд. долларов на эти цели. Куда остальные 167, Зеленский подробно расшифровывать не стал, но очевидно, что много денег надо будет потратить на обустройство подземных хранилищ «Нафтогаза» для хранения углерода, создание сети установок для производства биогаза, биометана и электроэнергии из биомассы и фонда для IT-проектов. Ну, и, безусловно, на чтобы было на что жить после президентства. Если, конечно, удастся выпутаться из этой истории живым и невредимым. И все эти средства Зеленский хотел бы получить в ближайшие 5 – 10 лет. И не в кредит, а от инвесторов.

Примечательно, что никакими вариантами отдачи от инвестиций украинская сторона совершенно не заморачивается. По всей видимости, Владимир Александрович понимает инвестиции исключительно в качестве безвозвратного кредита, вложения свободных денег в Незалежную заради благоденствия украинцев. И точка. Ну, скажите, какая отдача может быть от закрытия устаревших электростанций? Или от строительства плавучего терминала для СПГ, если плавать этот терминал сможет лишь очень далеко от территории Украины. Поскольку в Черное море танкеры-газоперевозчики Турция не пропускает. А что касается Балтики, то где она, а где самостийная, как говорится.

Понятное дело, что американцы впали в ступор от такого щедрого предложения вложения их денег, и от удивления не смогли вымолвить ни слова. Байден, правда, пообещал несколько десятков миллионов долларов в кредит. Но Владимир Александрович с маниакальным упорством решил закрепить начавший обозначаться успех. И охарактеризовал итоги своего пребывания в США в такой речи, что известный своим ораторским искусством киевский мэр златоуст Виталий Кличко, наверное, все локти себе искусал от зависти.

- От Президента слышал только приятные слова, он понимает скажу откровенно он понимает, что сложно, я ему говорил, что для меня это не сложно. Он понимает, что тем не менее отметил, что большие шаги в отношении реформ, особенно отметил земельную, судебную реформу. Все видят, э-э-э, инфраструктурные изменения на Украине, э-э-э, и действительно видят тот или иной результат. Я в кабинете, я может так не вижу, как кто-то еще, но я доволен что на уровне Президента Соединенных Штатов видят позитив. Негатива со стороны Соединенных Штатов Америки к Украине, ко мне лично, к моей команде, к офису президента негатива не было вовсе. Ноль. Ни одного аспекта даже ни слова, - гордо объявил Зеленский, не обращая внимания, что его речь слишком сильно походит на объявление "Господин назначил меня любимой женой". Ну как же – ни одного слова негатива. Ни одной выволочки. Сплошное, хоть и заимствованное у Кличко: "А сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все".

Но дальше было еще веселее.

- Мы потом с конгрессменами также говорили, они очень мощные (в оригинале на мове – потужные – прим. авт.), они прям-с такие директли, очень прямые, очень конкретные люди, мне нравится с ними общаться на ... мы ... я люблю, когда люди конкретные очень поэтому там мы имеем стопроцентную даже больше. Больше, правда, нельзя, но даже такое ощущение, что, что существует более чем стопроцентная поддержка, это не имело там - более пятидесяти уже боюсь сказать пятьдесят семь. Скажете их там не семь, а девять, - весьма бессвязно подытожил Зеленский общение с конгрессменами.

И тут, боюсь, даже златоуст Виталий бессилен перевести это словоизвержение на нормальный язык. Потому что, в отличие от других людей, даже от Виталия Кличко, Владимир Зеленский говорит не предложениями, а словами. Просто отдельными словами. Дети с нормальным умственным развитием одолевают этот рубеж к 4-6 годам. Но в данном случае мы, похоже, наблюдаем обратный процесс.

Сильно озадаченные американские конгрессмены потому не смогли удержаться, чтобы не подарить Зеленскому совершенно необходимый ему презент: изданную в переводе на украинскую мову книгу "Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий".

И ведь пригодится. Даже если там не легкая черепно-мозговая, а тяжелая. Как в "Бриллиантовой руке": "У тебя там не закрытый перелом, а открытый". Лечить ведь все равно надо. Если медицина, конечно, не умоет в данном случае руки. Но все равно, как не вспомнить в применении к данному случаю старое советское: "Книга – лучший подарок". Особенно, если миллиардов в рамках озвученной программы ждать стоит до "после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский провалил свой визит к Байдену

Атомные станции и военная помощь от США — это плевок в лицо и продавливание своих интересов (подробности)