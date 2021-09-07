Сколько еще детей должно погибнуть от рук педофилов, чтобы в России отменили мораторий на смертную казнь?

Мразь, отсидевшая 10 лет за педофилию, выходит на свободу и снова насилует и убивает детей

Снова убийца детей. Снова — рецидивист. Мразь, отсидевшая 10 лет за педофилию, выходит на свободу и снова насилует и убивает детей.

Был Саратов. Был Ярославль. Теперь — в Кемерово.

Сколько еще детей должно погибнуть прежде чем российское государство перестанет корчить из себя добропорядочного «члена Совета Европы», торговать своей фальшивой толерантностью, изображать «нормальное цивилизованное государство» образца 90-х годов и отменит наконец мораторий на смертную казнь?

Проклятый Ельцин в своем похмельном бреду ввел этот мораторий в 1996 году. Особенный для России год. Самый мрачный даже для беспросветных 90-х.

Год залоговых аукционов. Год позорного Хасавъюрта. И год — отмены смертной казни. В стране, где садисты ежегодно убивали несколько десятков тысяч человек, а «уважаемые джентльмены» ездили по детским домам, выбирая себе жертв, не стесняясь и не скрывая лиц.

Только Ельцин давным-давно мертв. А с 1996 года прошла четверть века. И вина за невинную кровь лежит на здравствующих и поныне судьях, которые выносили эти подлые «гуманные» приговоры, и на фсиновцах, и на депутатах, которые годами грели жопы в Госдуме и не удосужились сделать так, чтобы упыри никогда не могли выйти на свободу.

Любая партия, любой кандидат, которая сегодня пообещает бороться за восстановление смертной казни, получит большинство голосов на выборах.

Считайте это бесплатным политтехнологическим советом.

*Мнение автора может не совпадать с мнением редакции