Папа 9-летнего вундеркинда Алисы о конфликтах с однокурсниками дочери: «Не знаю ни о каких чатах. Жарю мясо»

Родителей Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ в возрасте 9 лет, обвиняют в хамском поведении в соцсетях по отношению к другим учащимся Фото: Личный архив

Интернет бурлит. Телеграм-канал «Осторожно, новости» рассказал, что папа 9-летней студентки Алисы, Евгений Тепляков зарегистрировался в закрытых студенческих группах во «ВКонтакте» факультета психологии МГУ, где с 1 сентября учится на платном его старшая дочь. Там переписывается со студентами под ником Петр Иванова (записано верно) и скандалит. На скриншоте - кусочек переписки:

«Петр Иванов. А, я правильно понимаю, что вы – отец Алисы?»

«да мась ты правильно понимаешь»

«Беседа создана для студентов, а отец Алисы таковым не является»

«Вероника, я правильно понимаю, что вам Алиса как кость в горле?»

«Я не про Алису, а про вас»

«у вас комплексы по поводу чего конкретно? Вашей внешности? Вашего интеллекта? Вашего обучения в МГУ? Что именно вам спать мешает?»

Автор заметки также уточняет, что «Евгений Тепляков на пары ходит в футболке и шортах (по решению факультета, девочка должна посещать очные занятия в сопровождении кого-то из родителей) и постоянно срывается на грубости и оскорбления в комментариях различных сообществ МГУ».

В ЖЖ Евгения с веселым названием «who_stole_tarts» (кто украл пироги) в последнее время разгораются нешуточные перепалки между ним и комментаторами постов. Евгений там много рассказывает об успехах своих семерых детей, которых обучает сам вместе с женой Наталией на дому, организовав семейный детский сад. Главная героиня, конечно, Алиса. Но в следующем году, к примеру, ЕГЭ собирается сдавать Хеймдалль, которому сейчас 7. Остальные тоже чуть ли не с пеленок читают и решают примеры. Так вот отца вундеркиндов очень задевают вопросы, которые не касаются обучения, или реплики вроде «а зачем ребенку вуз в 9 лет». Может вспылить в ответ, даже нагрубить. Любимое его выражение: «вам череп не давит?». Но это его личный блог, а тут – студенческие чаты МГУ.

- Я понятия не имею, о каких чатах вы говорите, - отрезал Евгений, когда мы позвонили за уточнением.

- Чат студенческий, где вы якобы под ником Петра Иванова…

- Еще раз повторю: я не знаю ни про Ивановых, ни про Сидоровых. Ни что там напечатала Ксения Собчак. Если посмотреть новости, так я половину факультета изнасиловал, а вторую половину съел. Маньяк! Педофил! Пишут, что старый дед пришел к подросткам. Где там подростки? Это совершеннолетние женщины и мужчины, будущие психологи, которые должны соответствовать определенным стандартам профессионализма и кодексу этики. Если люди считают, что они психологи, то у них не может быть конфликта ни с девятилетним ребенком, ни с каким другим человеком, не нарушающим никаких законов.

- То есть вы не регистрировались и не переписывались в закрытых студенческих чатах однокурсников Алисы?

- Еще раз: не знаю, о чем вы говорите. Вы, наверное, знаете, а я нет. Сейчас я жарю мясо, мне нужно кормить детей, потому что у них обед, а у меня обязанности. Извините, всего доброго, до свидания.

При этом Евгений хоть и отвечал эмоционально, но сохранял вежливую интонацию. В предыдущие наши созвоны тоже ни одного грубого слова. Но все же он лукавил, уверяя, что не понимает, о каких чатах речь. Иначе откуда бы знал, что скандальная заметка появилась в телеграм-канале Ксении Собчак, и студенток автор новости действительно почему-то назвал подростками. В комментарии 5-tv.ru Тепляков предположил, что Собчак ему отомстила за то, что не захотел участвовать вместе с Алисой в передаче «Док-Ток», которую та ведет с Александром Гордоном.

Есть еще одна нестыковка в этой истории: на скринах хорошо видно название группы – «Психфак МГУ». Однако во «Вконтакте» группы с таким названием мы не нашли. Похожие – есть: например, «МГУ Психфак», «Подслушано Психака МГУ», «Бессознательное Психфака МГУ»… А такого нет. И Петра Ивановой тоже не оказалось. То ли все быстро самоудалились, то ли не во «Вконтакте» все это происходило, то ли и впрямь дым без огня.

На психфаке МГУ в комментариях сдержаны: мол, не получали ни официальных, ни неофициальных жалоб на поведение Теплякова. «Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета», - уточнили в пресс-службе вуза Lenta.ru. И добавили, что сейчас все первокурсники как раз осваивают нормы, процедуры и этику обучения в онлайне.

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