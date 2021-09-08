Причина развода звезды «Орла и решки»: Рэпер Элджей устал от Ивлеевой и ушел в загул

Армия поклонников Ивлеевой - около 20 миллионов подписчиков. Фото: Instagram.com

30-летняя звезда интернета, телеведущая Анастасия Ивлеева и 27-летний рэпер Элджей (настоящее имя - Алексей Узенюк) развелись после двух лет брака. Пока поклонники судачат о причинах, экс-супруги собираются делить совместно нажитое имущество. Им есть, о чем спорить в суде, - и Настя, и Алексей могут похвастаться миллионными заработками.

«Стала раздражать»

Пару Ивлеевой и Элджея считают русской альтернативой воплощения американской мечты. Молодые супруги ни в чем себе не отказывали, в прошлом году, например, отдохнули на Мальдивах на вилле за 760 тыс. руб. в сутки. Но папарацци не раз снимали Элджея в обнимку с фанатками, что вызывало кипучую ревность жены.

- Настя доставала мужа ревностью. Она и не скрывает, что именно с ним испытала «собственнические инстинкты», почувствовала, что он - ее собственность, - рассказал kp.ru знакомый пары. - Пандемию просидели вместе, Алексей стал уставать от жены, с которой до карантина виделся не столь часто из-за разных графиков, начались ссоры. Настя к нему еще больше прикипела, а его она стала раздражать. Не знаю почему, может быть, в том числе и из-за того, что ее дела продолжали идти в гору - во время пандемии она без устали снимала ролики, вела интернет-шоу, а он без концертов заскучал… Да еще Настя любит покомандовать. Она искренне любит Элджея и до последнего пыталась его удержать. У них сейчас так: она - к нему, а он - от нее. Сказал, что ему надоел ее контроль, ушел в загул. Развлекается и весело проводит время, сегодня с одной, а завтра с другой. Видимо, когда Настя поняла, что вернуть прежние отношения не получается, согласилась, что пора разводиться спустя два года брака.

Многие удивлялись, почему Настя выбрала в мужья именно Элджея. «Это лучший секс в моей жизни», - призналась она. Фото: Instagram.com

Зарабатывает больше супруга

По оценкам экспертов, совокупная аудитория Ивлеевой (она ведет блог, интернет-канал, шоу) - под 20 млн пользователей. Это не идет ни в какое сравнение с численностью поклонников мужа-рэпера. Считается, что за годы брака именно она являлась в семье добытчиком.

Один рекламный пост в блоге ведущей стоит миллион рублей, а небольшое упоминание - 500 тысяч. Анастасия зарегистрирована как ИП. Учредитель нескольких коммерческих компаний. В 2020 году открыла ООО «Ивлеева Продакшн» (специализируется на производстве видео-шоу). Выручка доходит до 50 миллионов. В феврале этого года она учредила компанию «Коленки Пчелы» (производство пищевых продуктов), летом - ООО «Группа Капельница» (производство и услуги по доставке продуктов питания). Делилась планами - собирается открыть бар на «Пушкинской», готовится к выпуску чипсов под собственной маркой Easy Peasy, энергетиков Chicha Boom. Кроме того, заключила контракт с крупным сотовым оператором на участие в рекламных роликах. В загородном коттедже обустроила фитнес-клуб «для своих».

У Элджея тоже есть свой бизнес, но дела идут не так бойко, как у жены. Он владеет студией звукозаписи «Сайонара бойс», которая в 2020 году принесла ему чуть более полумиллиона рублей и по итогам прошлого года показала убыточный финансовый результат: минус 750 тысяч рублей. В конце марта открыл фирму по производству продуктов питания «Итэн дрим». Есть своя марка одежды Sayonara Boy, но прибыли не отмечены.

Договор с партнерской компанией в интернете позволяет Алексею получать около 7 млн рублей с каждого клипа. iTunes ежегодно увеличивает состояние Элджея на 4 млн рублей. За одно выступление Элджей запрашивает от миллиона рублей, в мегаполисах - от 2 до 5 миллионов. За корпоратив берет от 1,5 млн рублей. В среднем ежегодный доход артиста от концертной деятельности составлял около 60 млн рублей. Однако это направление застопорила пандемия. Крупные рекламные доходы тоже остались в прошлом. Компания Coca-Cola не заключила с ним нового контракта, хотя в 2019 году заплатила реперу 30 млн руб. за участие в рекламе.

Ивлеева раскрутилась за счет соцсетей, и там же ее основной доход. В прошлом году журнал Forbes поставил ее на шестое место в рейтинге звезд, заколотивших наибольший годовой доход за рекламу в интернете. Реклама ведущей принесла за прошлый год 610 тысяч долларов. В ее копилку идет и зарплата на телепроекте «Орел и решка». В прошлом году она составила 400 тысяч рублей за одну серию. Также в рамках шоу показывают рекламу, за участие в которой ведущей отстегивают по 500 тысяч за сюжет. Общий доход на шоу составил примерно 18 миллионов рублей.

Доходы Ивлеевой несравнимо выше мужниных. За 2020 год Элджей заработал 1 миллион долларов (на рекламе в сетях, корпоративах и своих треках). Его доходы по сравнению с предыдущим годом упали - в 2019 году он получил 1,5 млн долларов. А доход его жены Анастасии, напротив, увеличился. По версии Forbes, в рейтинге главных российских знаменитостей-2021 она занимает 18-ю строчку с годовым доходом в 2,7 млн долларов.

За трендами Ивлеевой следят и подражают ее многомиллионные поклонники. И если раньше мало кто из трезвомыслящих людей воспринимал блогера Ивлееву всерьез, теперь, если верить мнению рекламодателей, она превратилась в одну из самых влиятельных фигур медиапространства.

Что будут делить

Ивлеева заверила журналистов, что они с мужем расстаются мирно, но в этом сомневаются, учитывая, что супругам предстоит много чего делить. Совместно нажитого имущества в браке у них на 100 миллионов рублей. До женитьбы рэп-исполнитель не заморачивался условиями жизни, обитал в съемной квартире, в которой одна комната была завалена его вещами. Настя настояла на комфорте. Сняли подмосковный коттедж в престижном закрытом поселке, который так понравился молодоженам, что они его выкупили. Дом приобретен в браке, примерная стоимость 50 млн руб. и, значит, будет делиться между супругами пополам.

Под раздел попадает и их купленная во время брачного союза хорошо обставленная московская квартира за 25 миллионов рублей, а также шикарный автопарк. В нем выделяется спорткар Lamborghini Aventador стоимостью от 25 миллионов рублей, купленный Ивлеевой. Если она сможет в суде доказать, что он приобретен только на ее деньги, блогерша оставит авто за собой, заверяют юристы. Есть в коллекции супругов и такие экземпляры, как Lexus LX 570 (от семи миллионов), Chevrolet Camaro за три миллиона, внедорожник Mercedes-Benz G-Class AMG, стоимость которого превышает 20 млн рублей (Ивлеева писала, что покупала его на свои сбережения).

Элджей показывал спортивный Nissan 350Z и спорткар BMW I8 за 10 миллионов рублей (вторую машину купил до брака, и она останется с ним, а первую, как и других «скакунов» коллекции, придется «пилить»).

«Три года назад собирал стадионы, а сейчас менее популярен»

- Ивлеева и Элджей - две яркие творческие единицы, которые существует автономно, независимо друг от друга, и это, с одной стороны, прекрасно. С другой, - порой, когда у двух творческих людей есть общий интерес, дело, это воспламеняет. Мне их пара казалась вполне гармоничной, - сообщил «КП» промоутер Сергей Лавров. - Люди они амбициозные, креативные. Анастасия сама сказала, что они оказались не готовы к семейной жизни, больше внимания уделяют самореализации, карьера превалирует. Успех Ивлеевой в том, что она старается быть такой, как есть, простой, «своей», смешной, непосредственной. Насколько я слышал, в августе у Элджея было оживление в работе - его приглашали на корпоративы, заказники. Но не слышал, чтобы сейчас у него была активная гастрольная деятельность. Элджей, как и Крид, собирал дворцы спорта, стадионы еще года три назад и продавался хорошо. Теперь, возможно, менее популярен, но не сдулся, у него осталась еще армия фанатов. Сейчас будет пиар на разводе, напомнит о себе, о нем вновь заговорят. Обычно истории с разводами дают толчок к повышению рейтинга.

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