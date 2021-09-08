Путин выразил соболезнования родным погибшего министра МЧС Евгения Зиничева

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Обращение Владимира Путина появилось на официальном портале президента:

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью. Президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы», - говорится сообщении.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время поездки в Норильск. По предварительной информации, он попытался удержать поскользнувшегося оператора, который падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти не получилось.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности.

С конца 80-х Евгений Зиничев служил в КГБ, после распада СССР оказался в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев служил личным адъютантом Путина.

В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и. о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года Зиничев сменил Владимира Пучкова на должности главы МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рванул в воду, спасая жизнь человека»: глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Красноярском крае

Генерал армии Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске (подробности)