Последнее видео Евгения Зиничева: глава МЧС находился с рабочим визитом в Красноярском крае

Глава МЧС Евгений Зиничев находился с рабочим визитом в Красноярском крае Фото: Кадр видео

Последней видеозаписью с главой МЧС России Евгением Зиничевым перед гибелью стала инспекция нового пожарного депо в Норильске. Ее он провел совместно с красноярским губернатором Александром Уссом.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель ведомства прибыл в сибирский город, чтобы проконтролировать проведение масштабных межведомственных учений в арктической зоне. Он планировал взять на личный контроль учебные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Однако планам не суждено было сбыться из-за трагического несчастного случая: оператор сорвался с обрыва в воду, а Евгений Зиничев бросился его спасать и разбился о камни. О ситуации рассказала главред RT Маргарита Симоньян. Позднее стало известно, что оператор также погиб.

О ситуации сразу доложили президенту России Владимиру Путину. Об этом журналистам поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.