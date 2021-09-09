Отец раскрыл сенсационную тайну об Иване Урганте

Иван Ургант. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отец телеведущего Ивана Урганта сделал сенсационное заявление о своем знаменитом сыне. Андрей Ургант раскрыл секрет, который хранил 43 года. Он касается мамы шоумена и появления Ивана на свет.

В молодости у Андрея Урганта был роман с сокурсницей по театральному институту Валерией Киселевой - мамой Ивана Урганта. Считалась, что она его первая жена, но теперь выяснилось, что это совсем не так. "Мне был 21 год, когда родился Ваня. Я никогда не был женат официально на Валерии Ивановне Киселевой, матери Ивана. Ваня - незаконнорожденный ребенок", - сообщил артист Борису Корчевникову.

Андрей Ургант обожает своего сына. Фото: шоу «Судьба человека»

По его словам, когда он принес сына показать своей маме - знаменитой актрисе Нине Ургант, то звезда "Белорусского вокзала" тогда сильно удивилась. "Она говорит: «А что он такой синенький?» Я отвечаю: «Завтра порозовеет». А сейчас он у нее любимый внук. Ну а я - любимый сын матери", - поведал он в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Ургант-старший отметил, что его мама сразу приняла Киселеву. "Лера была безупречной матерью и женщиной. Когда мы расстались, она вышла замуж за Дмитрия Ладыгина и родила двух девочек. У Ванечки две сестры", - рассказал он.

Актер сблизился с сыном, когда мать в 13 лет отправила его на перевоспитание к отцу. "Она мне позвонила и сказала: «Забери этого человека. Он не любит сестер и моего мужа». И Ваня какое-то время жил со мной", - заметил Андрей Львович.

Валерия Киселева с маленьким Ваней. Фото: шоу «Судьба человека»

Он очень трепетно относится к своему первенцу. "Что бы Ваня не сделал или не сказал, я всегда буду на его стороне. Даже если он не прав. Мы с ним потом решим, в чем он виноват, если вообще виноват. На сегодняшний день, если вы хотите, чтобы я вас разорвал напополам, давайте обсуждать Ванину фигуру с негативной стороны. Я так и поступлю, если кто-то позволит себе что-то бестактное или неуважительное по отношению к моему сыну", - говорит Ургант.

Помимо сына Ивана у актера есть дочь Мария, которую ему родила вторая жена Алена Свинцова. Бывшая супруга и наследница звезды живут в Нидерландах.

Какое-то время Андрей Львович проживал с Еленой Романовой, которая младше него на 30 лет. Не так давно женщина родила сына Федора. Долгое время общественность считала отцом ребенка Урганта-старшего. Но это не так. Артист даже не догадывается, от кого родила его бывшая пассия. Зато актер получил почетный статус крестного отца ребенка. Он, кстати, присутствовал на родах Романовой и был первым, кто взял мальчика на руки.

"Ленка забеременела, она не говорит, от кого, она не выходит замуж, не приводит этого мужчину домой. Ее право. Лена захотела ребенка, но у нас не получилось, она решила вопрос кардинально. Несмотря ни на что, Лена остается в моей жизни", - подчеркнул 64-летний артист. Елена с ребенком проживают в одном из загородных домов Урганта.