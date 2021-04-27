"Разговаривает по душам с каждым огурцом": Иван Ургант высмеял Бориса Корчевникова

Иван Ургант колко высказался в адрес своего коллеги Бориса Корчевникова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Борис Корчевников - один из самых обожаемых публикой телеведущих. Он часто делится с поклонниками событиями из жизни. Во время задушевных бесед с гостями программы "Судьба человека", ведущим которой является не один год, Борис говорит о самом сокровенном. Именно в одном из выпусков он поведал о тяжелой болезни и перенесенной операции. Душераздирающее признание телеведущего многих довело до слез. Впрочем, находятся и те, кто открыто критикует Корчевникова за чрезмерную сердобольность.

Иван Ургант колко высказался в адрес своего коллеги Бориса Корчевникова. Телеведущий внезапно решил прокомментировать оригинальный творческий прием коллеги.

Иван решил пройтись по итогам премии "Оскар". Главным триумфатором церемонии стала лента "Земля кочевников". Комментируя итоги главного кинособытия, Ургант неожиданно заговорил о Корчевникове.

"Думаю, можно снять великую вещь, которая объединит всех нас, - фильм «Земля Корчевников». Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своем садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень и огурцы солят", - со смехов отметил Ургант.

Борис Корчевников - один из самых обожаемых публикой телеведущих. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стоит отметить, что в эфире шоу "Судьба человека" Борис Корчевников по душам беседует со звездами, узнавая их самые сокровенные тайны. За долгие годы существования программы в ее эфире не было ни одного скандала или конфликта. Более того, публика с обожанием смотрит передачу именно из-за Бориса. Его называют самым интеллигентным телеведущим. Для тысяч поклонников Корчевников является настоящим моральным ориентиром.

Напомним, на долю Корчевникова выпало немало испытаний. В детстве он переболел менингитом и оглох на одно ухо. А в 2015 году признался, что ему диагностировали опухоль мозга. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Борис перенес трепанацию черепа и по сей день проходит реабилитацию. После операции выяснилось, что у Корчевникова была очень редкая опухоль, встречающаяся у одного из 100 тысяч человек. Ведущий проходил гормональную терапию. В 2019 году Борис признавался, что вследствие приема препаратов набрал вес. Сейчас он каждые полгода вынужден проверяться.