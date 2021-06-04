Дочь Ивана Урганта показала лишнее прямо на публике

Дочь Ивана Урганта Эрика учится в США Фото: СОЦСЕТИ

Старшая дочь Ивана Урганта сделала то, что от нее мало кто ожидал. Эрика Куталия задрала юбку в метро, продемонстрировав публике не только белые стринги, но и внушительного размера попу.

Дочь Ивана Урганта любит будоражить поклонников пикантными снимками. Эрика Куталия в очередной раз решилась на смелое фото. На этот раз она показала свои прелести прямо в общественном месте.

20-летняя красавица задрала юбку и оголилась на эскалаторе метро.

20-летняя красавица задрала юбку и оголилась на эскалаторе метро. Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, Эрика - приемная дочь Урганта. Родной отец девушки - первый муж Натальи Кикнадзе, жены Ивана. Но сам телеведущий всегда относился к девушке как к родной.

Отметим, Эрика Куталия давно живет в Нью-Йорке. Она учится на факультете искусств в престижном университет Parsons. Девушку несколько раз в год навещают ее мать, отчим и сводные сестры Нина и Валерия. Ургант активно участвует в жизни Эрики, поддерживая ее во всех начинания и балуя не меньше, чем родных детей.

Живет Эрика в обычном студенческом общежитии. Не так давно она рассталась с чернокожим бойфрендом по имени Муса.