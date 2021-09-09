ФСО России скорбит в связи с гибелью генерала армии Зиничева

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В биографии главы МЧС Евгения Зиничева есть строка, которой он очень гордился: 2006-й - 2015-й годы - работа в личной охране президента и премьера Владимира Путина.

Кстати, тогда я с Евгением Николаевичем и познакомился. Ведь журналисты кремлевского пула тоже входят, скажем так в «ближний круг президента».

В Сети есть снимок: Владимир Путин во время визита в Иваново - это примерно 2007-й - 2008-й годы. (см. фото). Зиничев - второй слева. Журналист «Комсомолки» Гамов - крайний справа, сразу за президентом.

Я, честно говоря, до сих пор помню «сверлящий взгляд» офицера охраны Зиничева. Н не помню, чтобы он кого-то (из журналистов или из тех простых граждан, кто хотел пообщаться с президентом) оттолкнул. Его стиль можно было бы назвать «жестко-интеллигентным».

(Мне самому не раз пришлось испытать, как может «корпуснуть» бездарная охрана средней руки бизнесмена или «политика», мнящего себя пупом Земли.)

Евгений Зиничев с 2006 по 2015 годы работал в личной охране президента и премьера Владимира Путина. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Путинская охрана - она особая. Однажды я спросил у руководителя ФСО РФ генерала армии Евгения Мурова - как он относится к знаменитым «экспромтам Владимира Владимировича»? (А глава государства на наших глазах мог неожиданно поменять маршрут во время прогулки по городу, зайти в кафе или во время соревнований в форме дзюдоиста выйти на татами и даже... «разрешить бросить себя» молодой японской спортсменке.)

- Глава государства вправе сам выбирать стиль общения, - ответил тогда Евгений Алексеевич. - А наша задача - ни в коем случае не навязывать какие-то свои схемы, а обеспечивать безопасность. Что мы и делаем. И, конечно, мы должны быть готовыми к любым неожиданностям.

Благодаря «совместной работе с Зиничевым» мне - первому из журналистов - удалось взять у него большое интервью.

А получилось так. В апреле 2019-го президент, отправляясь во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном, сделал посадку в Чите - в Забайкалье тогда вовсю полыхали пожары - чтобы ознакомиться с обстановкой. Перед началом совещания мы и встретились с Зиничевым - он сам подошел ко мне, пожал руку. Немного поговорили, в том числе, и насчёт интервью, Евгений Николаевич «отправил» меня к своему пресс-секретарю Жанне Тереховой. И своё обещание глава МЧС выполнил - интервью, правда, через несколько месяцев, состоялось. Потом мы встречались с ним ещё несколько раз.

Как жаль, что я потерял такого яркого Героя...

КСТАТИ

Руководство и сотрудники ФСО России выразили глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

«Ушел из жизни большой профессионал, истинный патриот Отечества, отдававший свою энергию и силы интересам государства, - говорится в сообщении, которое мы получили из Федеральной службы охраны. - Коллеги и друзья знали его как талантливого руководителя, отзывчивого и порядочного человека. Благодаря своей самоотверженности, силе духа, ответственности и преданности делу, Евгений Николаевич обладал большим авторитетом и уважением.

Память о нем навсегда сохранится в сердцах его родных, близких и друзей».