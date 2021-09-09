Убитая горем Алла Пугачева безутешно рыдала и молилась у гроба близкого друга Бориса Краснова

Алла Пугачева не могла пропустить траурную церемонию. Фото: Виктор Чернышов

В Москве похоронили Бориса Краснова. На церемонию прощания с 61-летним художником-постановщиком, который много лет тяжело болел, пришли многие российские звезды. Алла Пугачева не могла пропустить траурную церемонию. С близким другом она простилась лично. Певица переживает невосполнимую потерю очень тяжело. В какой-то момент Максим Галкин, сопровождавший именитую супругу, перепугался за ее состояние. Алла Борисовна едва не упала в обморок.

В Москве похоронили Бориса Краснова. Фото: Виктор Чернышов

Церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Звездные гости не скрывали слез. О покойном, как они шептались, слово плохого не сказать. "Светлым Боря был человеком", - отметили эффектные дамы в черном.

На церемонию прощания с 61-летним художником-постановщиком, который много лет тяжело болел, пришли многие российские звезды. Фото: Виктор Чернышов

Для Аллы Пугачевой усопший был не просто тем, кто ставил ее "Рождественские встречи". Они близко дружили. Примадонна была в курсе лечения Краснова, помогала финансово.

Певица тихонько появилась в зале в сопровождении мужа Максима Галкина. Она безутешно рыдала. Муж поддерживал звезду под руку.

Церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Фото: Виктор Чернышов

Алла Борисовна подошла к гробу и стала молиться. Ее лицо символично скрывала красная маска. Красный цвет перекликается с фамилией Краснов.

Артистка простояла у гроба близкого друга несколько минут и прошла в зал, присела. В какой-то момент не выдержала и зарыдала так, что прикрыла лицо руками, согнулась. Галкин распереживался. Аллу Борисовну качнуло в сторону. Она едва не лишилась чувств.

Звездные гости не скрывали слез. О покойном, как они шептались, слово плохого не сказать. Фото: Виктор Чернышов

Дочь Бориса Аркадьевича выступила с прощальной речью. "Папа был ярким, талантливым, он мог бы многое еще сделать, но жизнь распорядилась жестоко. Он такого не заслужил! Отец был хорошим человеком. Хочу сказать спасибо всем его друзьям", - произнесла 27-летняя Дарина. Девушка не смогла сдержать слез. Она поблагодарила всех, кто пришел и попросила прощения за отца: "Он был очень ярким, он был звездой, он был талантом, новатором своего времени. И я иногда думаю, что он еще мог сделать, если бы жизнь не распорядилась так жестоко. Прошу всех, если он кого-то, когда-то обидел - у него был непростой характер, и человек он был непростой, творческий, - простите его! Он не со зла… Простите, если сможете, чтобы он мог спать спокойно".

Певица переживает невосполнимую потерю очень тяжело. Фото: Виктор Чернышов

Проводить Краснова в последний путь пришел и певец Валерий Сюткин. "Красновым восхищались зрители, коллеги, звезды эстрады. Они наслаждались общением с ним", - поделился артист.

Стас Садальский в черном и сам почернел от горя. Фото: Виктор Чернышов

Стас Садальский в черном и сам почернел от горя. "Прощай, Боря! Я знаю, что мы встретимся снова. Не совсем уверен, где, я не знаю только, когда. Ты в моем сердце. Пришло время попрощаться…" - писал артист в личном блоге.

В какой-то момент Максим Галкин, сопровождавший именитую супругу, перепугался за ее состояние. Фото: Виктор Чернышов

На церемонии прощания с Борисом Аркадьевичем также можно было увидеть Араза Агаларова, Владислава Третьяка.

Напомним, Борис Краснов был известным российским художником-сценографом. В 1990-2000-х годах ставил концертные номера для Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзон, Филиппа Киркорова. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысячи концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Последние десять лет Краснов боролся с тяжелым недугом. В 2011-м он пережил два инсульта. После этого художника-постановщика частично парализовало. В июне Краснова поразил еще один инсульт. Он в впал в кому. Сердце художника остановилось 7 сентября 2021 года. Умер он в хосписе.