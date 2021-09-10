Глава МИД Венгрии об «антигейском» законе: Я не хочу, чтобы организации, основанные неизвестно кем, что-то говорили моим детям без моего ведома

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, что принятый в его стране июне «антигейский» закон не нарушает прав ЛГБТ-сообщества. Фото: REUTERS

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК рассказал о том, что принятый в его стране июне «антигейский» закон не нарушает прав ЛГБТ-сообщества, а лишь призван защитить детей от пропаганды гомосексуализма.

«Этот закон ничего не говорит о сообществе ЛГБТ в Венгрии. Ничего об их правах. Закон не о них. Этот закон — о венгерских детях. Он говорит следующее: образование венгерских детей до 18-летнего возраста в том, что касается вопросов сексуальной ориентации, должно вестись исключительно их родителями», – заявил министр.

Уставший от нападок европейского сообщества, принявшего венгерский закон в штыки, Сийярто объяснил, что ЛГБТ-сообщество в Венгрии никоим образом не притесняется, а люди старше 18 лет вполне осознанно могут делать свой выбор в плане сексуальных отношений. Закон всего лишь запрещает демонстрацию однополых отношений в учебных материалах, либо в телешоу и рекламе, предназначенных для несовершеннолетних. При этом, посетовал министр, большинство из критиков закона его просто не читали.

Т.н. «антигейский» закон был принят парламентом Венгрии 15 июня, а уже спустя неделю в Брюсселе заявили, что испытывают серьезные сомнения по поводу соответствия принятого венгерскими законодателями решения основным правам и свободам, изложенным в Хартии Евросоюза. В Еврокомиссии Будапешту прозрачно намекнули, что закон ущемляет права секс-меньшинств и может стать причиной крупных штрафов.

- Я не хочу, чтобы какие-либо неправительственные организации, любые организации, основанные неизвестно кем, говорили моим детям что-то без моего ведома. Понимаете? Это же просто безумие какое-то. Вот это и говорит закон. И ничего о сообществе ЛГБТ. – сказал Сийярто, являющийся отцом двух мальчиков в возрасте 7 и 10 лет.