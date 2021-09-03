Что грозит здоровью перенесших ковид в первые полгода после болезни, рассказал директор НИИ им. Пастера

Пациенты во время лечебной физкультуры в санатории "Чувашиякурорт". Санаторий предлагает лечебную программу, помогающую восстановиться пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Фото: Семен Антонов/ТАСС

На этой неделе многих переболевших ковидом и их близких напугало заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко. Если человек, особенно старшего возраста, перенес коронавирусную инфекцию, то на протяжении последующих шести месяцев у него резко возрастает риск смерти, предупредил глава Минздрава. Получается, если ты мог выкарабкаться, избавиться от «короны», то, как говорится, рано радоваться? Придется еще полгода жить каждый день как последний в прямом смысле слова?

Откуда и где ждать главных ударов по здоровью переболевшим COVID-19? Об этом мы спросили ученого-иммунолога, директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Арега Тотоляна. Эксперт стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

ПОДСТЕРЕГАЮТ ИНФАРКТЫ И ИНСУЛЬТЫ

- Арег Артемович, вы могли бы объяснить, что происходит с организмом переболевших и дает основания говорить о высоком риске смерти уже после выздоровления от ковида?

- Речь идет о людях, которые перенесли инфекцию в тяжелой и средней форме. У них коронавирус повреждает эндотелиальные клетки, то есть те, которые выстилают внутреннюю поверхность любых наших кровеносных сосудов. В связи с этим нарушается свертывающая система крови, происходит тромбоз сосудов.

- То есть у человека, переболевшего ковидом в средней или тяжелой форме, в первые полгода резко подскакивает риск инфарктов и инсультов - в этом дело?

- Прежде всего в этом. Кроме того, с возрастом у людей появляется больше хронических заболеваний. И на фоне коронавирусной инфекции такие болезни могут обостряться. Они становятся декомпенсированными (то есть состояние организма дестабилизируется, выходят за пределы нормы важные показатели: повышается давление, растет уровень глюкозы в крови и т. д. - Ред.). Пациента выписывают из больницы, потому что ПЦР отрицательный, основные показатели, связанные с COVID-19, нормализовались. Но это еще не означает, что произошло окончательное излечение.

Не случайно в последнее время очень много внимания уделяется реабилитации больных, которые перенесли ковид. Она как раз и нацелена на то, чтобы избежать возможных осложнений или минимизировать их риски.

От редакции: о праве пациентов на бесплатную реабилитацию после ковида рассказал президент Владимир Путин во время «прямой линии» с жителями страны этим летом.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять правил, как попасть на реабилитацию после COVID-19

1. Реабилитация после ковида гражданам нашей страны полагается бесплатно, по полису ОМС (обязательного медстрахования).

2. Если вы проходили лечение в больнице, то при выписке направление на реабилитацию может выдать ваш лечащий врач.

3. Еще один вариант — получить направление в поликлинике по месту жительства. Выдать такой документ вправе врач-терапевт (участковый), врач общей практики (семейный врач), врач-специалист (эндокринолог, кардиолог, невролог и т. д.).

4. Перед выдачей направления на реабилитацию врач оценивает состояние здоровья пациента, определяет, по какому профилю и какого рода меры нужны для восстановления организма после перенесенной болезни.

5. Реабилитация может проводиться в условиях дневного стационара, на дому с использованием телемедицинских технологий. Также по медпоказаниям пациент может быть направлен в специализированные центры медицинской реабилитации и в санатории.

ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДАЙТЕ АНАЛИЗ КРОВИ

- В соцсетях можно встретить совет: если вы перенесли ковид, обязательно сдайте анализ крови. Вы поддерживаете такую рекомендацию?

- Один из немногих случаев, когда я могу сходу согласиться. Речь идет о клиническом анализе крови (часто его также называют «общим анализом крови, ОАК». - Ред.). Такой анализ доступен практически в любом уголке нашей страны, даже если это глубинка, в условиях фельдшерского пункта или районной больницы это всегда можно сделать.

В результате мы получим достаточно много важной информации. Как иммунолог прежде всего хочу отметить, что COVID-19 протекает тяжелее у пациентов с лимфопенией, то есть сниженным количеством лимфоцитов в крови. И уже после того, как снят диагноз, шлейф остаточных явлений еще может сохраняться. В частности, могут продолжать оставаться на пониженном уровне и лимфоциты, и лейкоциты (все это разновидности иммунных клеток. - Ред.). Такое может быть месяц, полтора, два. И это важно контролировать. Если стойко сохраняются лимфопения и лейкопения, нужно обязательно обратиться к врачу.

В ТЕМУ

Переболел COVID-19 - слабеет защита против ОРВИ и гриппа?

- Если у человека после пересенного ковида сохраняется низкий уровень лимфоцитов и других иммунных клеток, получается, защита его организма и против других врагов ослабляется? Мы знаем, что осенью сезон простуд стартует, хронические болезни нередко обостряются. Значит, переболевшим COVID-19 грозят еще и все эти напасти гораздо больше, чем остальным?

- Да, в целом это так. Но есть нюансы. Именно в осенний период, когда у нас сезон ОРВИ, подверженность им растет у людей, переболевших ковидом, не только по причине сниженного уровня лимфоцитов. Дело в том, что при коронавирусной инфекции страдает система интерферонов, прежде всего интерферонов альфа (это разновидность белков, активно участвующих в иммунной защите организма. - Ред.). Поскольку у возбудителя COVID-19 есть механизмы блокады и синтеза, и работы этого вида интерферонов.

А мы знаем, что именно интерферон альфа обладает прямым противовирусным действием. Он защищает нас от респираторных вирусов на уровне слизистой верхних дыхательных путей. И этот путь защиты SARS-CoV-2 блокирует. К счастью, не навсегда, блокада обратима. Но какое-то время после перенесенного заболевания этот дефект сохраняется. И чем дольше он продолжается, тем больше человек подвержен ОРВИ. Поэтому мы неизбежно приходим к важности вакцинации против гриппа. Это основной респираторный вирус, который наиболее распространен и несет наибольшую угрозу здоровью (после ковида).

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