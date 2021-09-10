Что дает подписание 28 союзных программ России и Белоруссии

0 сентября, Михаил Мишустин прилетел в Минск на заседание Совета министров Союзного государства. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В пятницу, 10 сентября, Михаил Мишустин прилетел в Минск на заседание Совета министров Союзного государства. Премьерам двух стран предстояло одобрить пакет из 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии. Во встрече приняли участие министры двух стран, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Напомним, накануне в Кремле президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. По их итогам они сообщили, что согласованы все 28 программ, «нацеленных на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики».

о итогам Совмина были одобрены два документа. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Над согласованием 28 союзных программ делегации двух стран бились почти три года. Белорусы просили для себя особых преференций, Россия настаивала на том, что это возможно только на условиях углубления интеграции в Союзном государстве. Наконец, компромисса удалось достичь.

- Сегодняшнее заседание имеет особое значение. Лидеры наших стран приняли принципиальное решение об углублении интеграции в Союзном государстве, и наша задача это решение выполнить, - заявил Мишустин, выступая на заседании Совмина.

По его словам, главная цель - повышение уровня жизни каждого гражданина.

- Это можно сделать только на условиях роста наших экономик, - сказал Мишустин.

Были 28 программ, «нацеленных на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

При этом премьер подчеркнул, что углубление интеграции будет происходить при полном сохранении экономического и политического суверенитета России и Белоруссии.

По итогам Совмина были одобрены два документа: основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.

- Я уверен, что все намеченные планы, а они действительно амбициозные, будут реализованы в полном объеме, и российская сторона, и белорусские партнеры готовы к совместной активной работе, - заявил Мишустин.

Одобренные сегодня решения будут утверждены Высшим государственным советом Союзного государства под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября - в День народного единства.

Во встрече приняли участие министры двух стран, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Что дает подписание 28 союзных программ:

- Сближение макроэкономической политики приведет к созданию дополнительных рабочих мест, предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, пояснил Михаил Мишустин.

- Бизнес двух стран получит доступ к мерам господдержки, субсидиям, сможет в упрощенном порядке привлекать средства

- Создаются равные возможности для работы, для получения социальной поддержки, доступа к образованию

- Интеграция платежных систем упростит работу бизнеса

- Таможенники двух стран будут действовать, как одна команда. Это упростит перемещение товаров

- Равный доступ к госзаказу и госзакупкам

- Углубление промышленной кооперации будет способствовать созданию совместных предприятий

- единая агропромышленная политика позволит объединить усилия аграриев двух стран и добиться еще больших успехов

- появится новые транспортные маршруты, связывающие российские и белорусские города

- Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. «Должны быть максимально сокращены расходы на роуминг. У наших граждан должна быть возможность общаться», отметил премьер.

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