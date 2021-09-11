Легионелла или новый ковид: что могло стать причиной массовой госпитализации людей в московской многоэтажке

К обеду 11 сентября из этого дома суммарно госпитализировали двенадцать человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Несмотря на славу «мигрантского» района, дом 16 по улице Совхозная в Люблине, кажется не из нашего суматошного времени. Тут все друг друга знают, дружат семьям и вместе растят детей. Поэтому новость об «арбузе-убийце», что семья Ефремовых купила в супермаркете с обратной стороны многоэтажки, переполошила все 128 квартир.

К обеду 11 сентября из этого дома суммарно госпитализировали двенадцать человек. Стало понятно, что ядовитый арбуз ни при чем. Тем более что магазин объявил, что все плоды прошли проверку. Тогда что же стало причиной массового отравления?

— Первыми увезли семью из 119 квартиры. Следом из 120 квартиры ребенка госпитализировали, — рассказывает kp.ru сосед пострадавшей семьи Игорь Бакаляев. — А потом вернули обратно. Я свою маму тоже в больницу отвез, а потом узнал, что бабушка из 119-й умерла.

Тут все друг друга знают, дружат семьям и вместе растят детей Фото: Андрей АБРАМОВ

Также скончалась внучка — ей было 15 лет. В реанимации ее 38-летняя мама. Не пострадал только отец семейства, что объясняется довольно просто:

— Так он и не живет с ними, у него давно своя семья есть! Он о трагедии узнал и приехал. Конечно, ему ничего и не грозило, — объяснили местные жители.

Через несколько часов после смерти бабушки с внучкой из дома на Совхозной врачи забрали еще двоих детей — с разных квартир. А ночью увезли еще трех жильцов. У всех симптомы кишечной инфекции.

— Ротовирус у моего сына. Он болел ковидом. Врачи сказали, что это последствия так появляются, — рассказала мама госпитализированного мальчика Анастасия. — Арбуз он не ел. Вообще продукты там не покупали.

Из квартиры, где погибли люди, изъяли продукты, образцы воды и вещи погибших Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером 10 сентября дом обследовали газовщики, а по квартирам прошлись педиатры. Интересовались в первую очередь здоровьем детей и подростков. Местные мамочки все как одна подтверждают: с начала сентября в доме много больных детей.

Днем 11 сентября у дома высадился десант в белых защитных костюмах тайвик. Медики прошли еще раз квартиры и опросили всех, кто был дома, на предмет симптомов. После этого к дому подъехала реанимация и забрала женщину с трехлетним ребенком — девятый госпитализированный. Через минуту вышли еще двое — супруги-мигранты. Двенадцатым увезли пожилого мужчину.

Несмотря на славу «мигрантского» района, дом 16 по улице Совхозная в Люблине, кажется не из нашего суматошного времени Фото: Андрей АБРАМОВ

Поскольку арбуз уже явно не приоритетная причина отравления, местные жители обсуждают новые версии.

1. Это легионелла. Бактерия, которая развивается в водопроводе и вентиляции. В доме как раз недавно меняли трубы. Местным жителям запретили пить некипяченую воду.

2. Это какой-то из штаммов ковида. Например, дельта-штамм, который обладает схожими симптомами.

3. Виноваты рабочие-мигранты. Весь дом облеплен строительными лесами, в многоэтажке кипит ремонт. Строители могли использовать токсичную краску или другой опасный материал.

4. Массовый психоз и перестраховка. Пострадавшая семья отравилась чем-то у себя в квартире. Все остальные случаи — совпадение.

К дому также приезжали криминалисты, и из квартиры, где погибли люди, изъяли продукты, образцы воды и вещи погибших.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Новый вирус, инфекция в водопроводной воде, или химикаты от насекомых и крыс»: почему эксперты не верят в отравление москвичей арбузами

«Комсомолка» собрала похожие случаи массовых отравлений в многоэтажках (подробности)