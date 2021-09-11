Против Аллы Пугачевой выдвинули чудовищное обвинение

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева за свои 72 года помогла многим дарованиям. Знаменитости по сей день не устают благодарить Примадонну за помощь в продвижении карьеры. Однако есть и те, кто умудряется выдвигать против Аллы Борисовны чудовищные обвинения. Так, певица Наталья Гулькина заявила, что влияние Пугачевой могло и негативно сказаться на судьбе артиста. По словам звезды группы "Мираж", одно слово звезды - и сценической жизни музыканта наступал крах.

Наталия Гулькина много лет на эстраде. Исполнительница уверена, чтобы достичь успеха в музыкальной карьере, одного таланта недостаточно. Артисту необходимы финансовая поддержка и хорошие связи. А особенности благосклонность со стороны Аллы Пугачевой.

"Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет! Почему? Алла имеет очень весомое мнение. Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда", - огорошила заявлением звезда "Миража" Елену Хангу.

Гулькина также отметила, что в шоу-бизнесе все продается и покупается. "Ну нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой", - добавила артистка.

Ханга была удивлена такому положению вещей. Ведь сейчас каждый может прославиться благодаря Интернету. Телеведущая привела в пример певицу Манижу, которая поехала на Евровидение от России. При этом широкой аудитории была не известна.

"Как она поехала? Какое народное голосование? Какая вы наивная, - улыбнулась Наталия в ответ. - Вообще, все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег. Участие в конкурсе стоит определенных денег, потом проживание, проезд… Просто надо было сделать из этого человека звезду", - заявила 57-летняя исполнительница в эфире YouTube-канале "Елена Ханга".

По словам Гулькиной, похожая ситуация и с новогодними шоу. Новые дарования появляются в них не просто так. "Когда вы видите на «Голубом огоньке» новые, незнакомые вам лица, очевидно, эти люди зашли туда с чемоданом денег. На радио так же", - сказала, как отрезала, вокалистка.

Вспоминая свои выступления в группе "Мираж", Наталья рассказала, почему ее зарплата в музыкальном коллективе была самой низкой. "Когда я узнала, что зарабатываю меньше всех в коллективе, я сказала, что это безобразие. Мне не хочется плохо отзываться о своих коллегах, но, скажем так, наверное, я была не во вкусе кого-то. Были отношения в коллективе, а у меня - нет. И поэтому я была самой низкооплачиваемой. Я всегда была неприступной. По внешнему виду мужики меня боялись", - отметила певица

Высказала исполнительница и свое мнение по поводу взаимоотношений артиста и продюсера. "Артист кладет всю жизнь на свою карьеру. И если у тебя есть продюсер, который готов в тебя вкладывать деньги, снимать клипы, а ты при этом получаешь удовольствие от своей работы, лучшего желать невозможно", - отметила она.