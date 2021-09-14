Убийца «колбасного короля» Александр Мавриди рассказал о побеге из изолятора: «Месяц прятался в заброшках»

На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега. Фото: Снимок с видео/Следственный комитет/ТАСС

Александру Мавриди предъявлено обвинение в побеге из изолятора в Истре. Напомним, 50-летний мужчина, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, в ночь на 6 августа сбежал из ИВС вместе с четырьмя подельниками. Подельников, граждан Молдовы, поймали в течение нескольких дней. Мавриди удавалось скрываться в течение пяти недель.

Считалось, что преступник мог направиться в Казахстан, откуда он родом, и попытаться спрятаться именно там. Но он, как выяснилось, все это время не покидал территорию столичного региона. Следователи вместе с оперативниками ФСБ и полиции задержали Александра Мавриди у магазина в московском районе Митино.

- На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Также известно, что в рюкзаке беглеца нашли наличные деньги в разных валютах - 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. По текущему курсу в сумме это более 400 тысяч рублей.

- Есть основания полагать, что оказавшись на свободе, Мавриди проехал по некоторым своим тайникам, где были спрятаны деньги, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Вероятно, в течение этого месяца с лишним он также обращался за помощью к кому-то из своих близких знакомых. Эти версии сейчас проверяются.

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