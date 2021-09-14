«Винит себя, что первой уехала в больницу»: москвичку, из-за арбуза с ядом потерявшую дочку и маму, выписали из больницы

Москвичку, из-за арбуза с ядом потерявшую дочку и маму, выписали из больницы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На четвертые сутки после госпитализации с симптомами отравления вечером в понедельник, 13 сентября, из инфекционной больницы №2 выписали 38-летнюю москвичку, Елену Ефремову. Она - мама 15-летней школьницы и дочка 61-летней пенсионерки, которые стали жертвами смертельно отравления арбузом с ядом от крыс и тарканов.

Напомним, ягоду семья купила 8 сентября магазине «Магнит», расположенном на первом этаже их же многоэтажки на улице Совхозной. Это уже потом выяснится, что рано утром в этот день арбуз обильно полили химикатом от крыс и тараканов. Но ничего не подозревающая семья вечером того же дня устроила ягодный пир. Всю ночь девочка с мамой и бабушкой мучались диареей, рвотой и высокой температурой. Но скорую отчего-то вызывать не спешили. В итоге все трое только на следующий день оказались в больнице. Выжила только Елена.

- Ее выписали. Но сейчас нам не до журналистов. Все комментарии после похорон, - объяснил kp.ru брат женщины Алексей Петрунин.

Возвращается в квартиру на Совхозной после выписки Елена не стала. Сейчас она живет у родственников и ждет выдачу тел дочки и мамы, которые до сих пор находятся на экспертизе. По словам подруги, которая согласилась пообщаться с «КП» на условиях анонимности, женщина в смерти близких отчасти винит и себя.

Всю ночь девочка с мамой и бабушкой мучались диареей, рвотой и высокой температурой. Но скорую отчего-то вызывать не спешили. В итоге все трое только на следующий день оказались в больнице.

- Она первая уехала на скорой. Врачи сказали, что это ее и спасло. Мама ее полутрупом была еще утром. Лена вызвала ей скорую. Но как это бывает с нашими родителями, которые все лечат народными средствами, ехать в больницу она отказалась. В итоге вторая скорая за ней приехала только поздно вечером, - рассказала «КП» подруга семьи.

С помощью документов, которые есть в распоряжении следствия и редакции мы восстановили полную хронологию отравления.

Арбуз всей семьей ели на ужин 8 сентября. По данным следствия на часах было около 20.00. При этом симптомы отравления все трое почувствовали молниеносно. То сеть именно время употребления арбуза можно считать стартовым для отсчета начала отравления.

КАК ЭТО БЫЛО

9 сентбяря в 08.00 (спустя 12 часов после отравления) — 61-летняя Валентина Ефремова вызвала скорую. Женщина написла отказ от госптализации и отказалась ехать в больницу.

9 сентября в 15. 54 (спустя почти 20 часов после отравления) - в больницу увезли 38-летнюю Елену Ефремову.

9 сентября в 21.40 (спустя почти 26 часов после отравления) – в больницу увезли 61-летнюю Валентину Ефремову.

9 сентября в 23.20 (спустя 27 часов после отравления) – в больницу увезли 15-летнюю Полину Ефремову.

9 сентября в 23.40 (спустя почти 28 часов после отравления) – 61-летняя Валентина Ефремова скончалась в реанимации.

10 сентября в 10.10 (спустя 38 часов после отравления) – 15-летняя Полина Ефремова скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

По словам подруги погибшей школьницы, всю ночь девочка с мамой и бабушкой лечились активированным углем и марганцовкой.

Напомним, причиной смерти школьницы и ее бабушки стало: «острое отравление химикатами». Уже установлено, что купленный в магазине «Магнит» арбуз накануне обильно облили ядом для уничтожения крыс и тараканов. В халатности обвинили 39-летнего дезинфектора, Антона Котова. По версии следствия, именно он утром 8 сентября должен был позаботиться об изоляции фруктов овощей и других продуктов питания без индивидуальной упаковки с прилавков магазина. Вместо этого он полил прилавки с едой ядом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Пока в деле только два эпизода со смертями. Но, возможно, к ним прибавятся и случаи с похожими отравлениями. Напомним, помимо семьи Ефремовых только из этого дома на Совхозной увезли в больницу еще 8 человек. В ближайшее время следствие установит, ели ли они овощи и фрукты, обработанные химикатами, или череда отравлений - лишь совпадение. Напомним, 13 сентября из больницы выписали соседей семьи Ефремовых.

По мнению эксперта, других пострадавших могла спасти низкая дозировка яда. А вот арбуз семьи Ефремовых, видимо, химикатами полили по максимуму.

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