«Винит себя, что первой уехала в больницу»: москвичку, из-за арбуза с ядом потерявшую дочку и маму, выписали из больницы

Москвичку, из-за арбуза с ядом потерявшую дочку и маму, выписали из больницы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На четвертые сутки после госпитализации с симптомами отравления вечером в понедельник, 13 сентября, из инфекционной больницы №2 выписали 38-летнюю москвичку, Елену Ефремову. Она - мама 15-летней школьницы и дочка 61-летней пенсионерки, которые стали жертвами смертельно отравления арбузом с ядом от крыс и тарканов.
Напомним, ягоду семья купила 8 сентября магазине «Магнит», расположенном на первом этаже их же многоэтажки на улице Совхозной. Это уже потом выяснится, что рано утром в этот день арбуз обильно полили химикатом от крыс и тараканов. Но ничего не подозревающая семья вечером того же дня устроила ягодный пир. Всю ночь девочка с мамой и бабушкой мучались диареей, рвотой и высокой температурой. Но скорую отчего-то вызывать не спешили. В итоге все трое только на следующий день оказались в больнице. Выжила только Елена.
- Ее выписали. Но сейчас нам не до журналистов. Все комментарии после похорон, - объяснил kp.ru брат женщины Алексей Петрунин.
Возвращается в квартиру на Совхозной после выписки Елена не стала. Сейчас она живет у родственников и ждет выдачу тел дочки и мамы, которые до сих пор находятся на экспертизе. По словам подруги, которая согласилась пообщаться с «КП» на условиях анонимности, женщина в смерти близких отчасти винит и себя.
Всю ночь девочка с мамой и бабушкой мучались диареей, рвотой и высокой температурой. Но скорую отчего-то вызывать не спешили. В итоге все трое только на следующий день оказались в больнице.
- Она первая уехала на скорой. Врачи сказали, что это ее и спасло. Мама ее полутрупом была еще утром. Лена вызвала ей скорую. Но как это бывает с нашими родителями, которые все лечат народными средствами, ехать в больницу она отказалась. В итоге вторая скорая за ней приехала только поздно вечером, - рассказала «КП» подруга семьи.
С помощью документов, которые есть в распоряжении следствия и редакции мы восстановили полную хронологию отравления.
Арбуз всей семьей ели на ужин 8 сентября. По данным следствия на часах было около 20.00. При этом симптомы отравления все трое почувствовали молниеносно. То сеть именно время употребления арбуза можно считать стартовым для отсчета начала отравления.
9 сентбяря в 08.00 (спустя 12 часов после отравления) — 61-летняя Валентина Ефремова вызвала скорую. Женщина написла отказ от госптализации и отказалась ехать в больницу.
9 сентября в 15. 54 (спустя почти 20 часов после отравления) - в больницу увезли 38-летнюю Елену Ефремову.
9 сентября в 21.40 (спустя почти 26 часов после отравления) – в больницу увезли 61-летнюю Валентину Ефремову.
9 сентября в 23.20 (спустя 27 часов после отравления) – в больницу увезли 15-летнюю Полину Ефремову.
9 сентября в 23.40 (спустя почти 28 часов после отравления) – 61-летняя Валентина Ефремова скончалась в реанимации.
10 сентября в 10.10 (спустя 38 часов после отравления) – 15-летняя Полина Ефремова скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
По словам подруги погибшей школьницы, всю ночь девочка с мамой и бабушкой лечились активированным углем и марганцовкой.
Напомним, причиной смерти школьницы и ее бабушки стало: «острое отравление химикатами». Уже установлено, что купленный в магазине «Магнит» арбуз накануне обильно облили ядом для уничтожения крыс и тараканов. В халатности обвинили 39-летнего дезинфектора, Антона Котова. По версии следствия, именно он утром 8 сентября должен был позаботиться об изоляции фруктов овощей и других продуктов питания без индивидуальной упаковки с прилавков магазина. Вместо этого он полил прилавки с едой ядом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Пока в деле только два эпизода со смертями. Но, возможно, к ним прибавятся и случаи с похожими отравлениями. Напомним, помимо семьи Ефремовых только из этого дома на Совхозной увезли в больницу еще 8 человек. В ближайшее время следствие установит, ели ли они овощи и фрукты, обработанные химикатами, или череда отравлений - лишь совпадение. Напомним, 13 сентября из больницы выписали соседей семьи Ефремовых.
По мнению эксперта, других пострадавших могла спасти низкая дозировка яда. А вот арбуз семьи Ефремовых, видимо, химикатами полили по максимуму.
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