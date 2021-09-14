Амалия Мордвинова в слезах раскрыла правду о романе с Марком Захаровым

Актриса Амалия Мордвинова Фото: Кадр видео

Амалия Мордвинова давно живет в США. Актриса воспитывает четверых детей от разных мужей, не снимается в кино и редко выходит в свет. Однако на днях знаменитость впервые за долгое время появилась в Москве. Она дала очень пронзительное интервью Борису Корчевникову.

Амалия Мордвинова рассказала о личной жизни и о том, как стала звездой в самом начале своего творческого пути. Взлет актрисы был стремительным. Сразу после окончания учебы в театральном училище молодую артистку приняли в труппу легендарного театра "Ленкома". Ей, начинающей актрисе, доверили главную роль в спектакле "Королевские игры". За нее Мордвинова была позже удостоена Государственной премии России.

После этого завистники стали распускать о красавице грязные сплетни. Поползли слухи о романе яркой актрисы и художественного руководителям Марка Захарова. Сама актриса поспешила отметить, что с большим уважением относилась к режиссеру, но никакой любовной связи между ними не было и быть не могло. Амалия, говоря об этом эпизоде, не смогла сдержать слез.

"Мне тяжеловато жилось на фоне слухов о романе с Захаровым. У меня в Щукинском училище был педагог и любимый человек Михаил Цитриняк. Отпуская меня на профессиональную сцену, научив меня играть, он попросил меня: «Пожалуйста, в театре только репетируй. Здравствуйте, отрепетировала, до свидания». Я старалась придерживаться этого правила", - рассказала она Борису Корчевникову, отвечая на вопрос телеведущего о том, какие отношения связывали ее с Марком Анатольевичем на самом деле.

После этого она, всхлипывая, попросила у ныне покойного мэтра прощение за то, что ничего не сделала для того, чтобы опровергнуть слухи о романе с Захаровым. "Режиссеры любят беспроблемных артисток. Я бы хотела попросить прощения у Марка Анатольевича, потому что стала для него проблемой. Пусть прощу прощения через время и через расстояния", - заявила артистка.

Мордвинова призналась, что по своей сути никогда не была конфликтным человеком, не боролась за место под солнцем, не скандалила. "Нужно было бороться со слухами и интригами, доказывать, что я не любовница. Не было у меня романов в «Ленкоме». Точка. У режиссера влюбленность выражается, чтобы актриса хорошо сыграла в его спектакле", - подчеркнула знаменитость.

Рассказала она и о том, как нелегко переживала разрыв со вторым мужем. В свое время врачи ставили будущей артистке неутешительный диагноз "бесплодие". Но, как известно, актриса воспитывает четверых детей. Первую дочь она родила во втором браке с предпринимателем Александром Гольданским. Трое других наследников появились на свет в союзе с бизнесменом Вадимом Беляевым. В 2009 году Мордвинова и Беляев разошлись. Инициатором разрыва стал бизнесмен.

"Мы с Вадимом очень бурно развивались в своих сферах. Наверно, в какой-то момент мы слишком увлеклись своими карьерами и самими собой. У Вадима была аллергия на мою звездность, эгоизм, на то, что я ничего не замечала вокруг. Словом, я потеряла мужа", - призналась 47-летняя женщина в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Не только артистка переживала из-за развода. Невозможно страдали дети. "Младший Герман настолько любил отца, что ложился возле входной двери, как верный пес, и ждал, когда папа вернется. А однажды я проснулась от того, что сын кричал: «Я хочу, чтобы папа был!». Тем не менее, могу поставить себе мысленный памятник за то, что за 12 лет развода дети стали любить своего отца еще больше. Я тоже не разлюбила Вадима. Любовь никогда не кончается, она просто принимает другие формы", - резюмировала Амалия.