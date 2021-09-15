СК назвал причины взрыва в Ногинске, где погибли семь человек: «Утечка произошла в одной квартире, а газ скопился в другой»

После трагедии сотрудники Следственного комитета допросили более 130 потерпевших Фото: Александр РОГОЗА

Следственный комитет сообщил о причинах взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске, после которого погибли семь человек, включая двух несовершеннолетних. Задержан гендиректор специализированной компании, которая обслуживала девятиэтажный дом на улице 28 июня. Его сотрудники должны были проводить техобслуживание квартир на своем участке и выявить неисправности газового оборудования. Однако эти работы никто не проводил.

- В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире, - сообщила старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Утром 8 сентября произошел взрыв, из-за которого обрушились нижние четыре этажа девятиэтажного дома. (По оценке подмосковных властей, восстановить поврежденные квартиры смогут в течение 6-8 месяцев).

Задержанный Ильдус Юнусов

После трагедии сотрудники Следственного комитета допросили более 130 потерпевших - жителей дома, более 170 свидетелей, провели обыски и выемки обысков в газовых службах. Сейчас следователи ждут результаты 19 различных экспертиз.

В ближайшее время гендиректору специализированной компании будет предъявлено обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц». (Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы). Следствие просит суд отправить мужчину под арест.