Версии взрыва в Ногинске 8 сентября 2021 года: Обогревались газом или сломалась плита

8 сентября в Ногинске в девятиэтажке произошел взрыв бытового газа. Фото: REUTERS

Всю ночь во дворе дома 9А по улице 28 июня в Ногинске кипела работа. Спасатели продолжали разбирать завалы. Напомним, ранним утром 8 сентября здесь прогремел взрыв. Уже установлено, что в одно из квартир рванул бытовой газ. Взрыв был такой силы, что частично рухнули стены сразу трех этажей. Причем панельный блоки вынесло сразу с трех сторон дома… Днем под завалами нашли тела двух человек, мужчину и женщину. Ночью и ранним утром - еще пяти. Среди них двое детей и две 20-летние девушки-студентки, снимавшие вместе квартиру.

Следственный комитет, напомним, возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи проверяют работу газовиков. Вчера в течение всего дня сотрудники СК опрашивали на месте жильцов пострадавшего дома - были ли жалобы на работу газовиков, обслуживание оборудования и проч.

Ранним утром 8 сентября здесь прогремел взрыв. Фото: Александр РОГОЗА

Между тем в первые же часы после трагедии появилась версия, что семья на втором этаже (предполагается, что именно там был эпицентр взрыва) обогревалась газом. И поэтому произошел взрыв. Мол, начало сентября, стало резко прохладно, отопление еще не включили, поэтому и грелись, включив газовую конфорку.

Еще есть версия, что в одной из квартир сломалась плита, она начала пропускать газ, а потом кто-то то ли закурил, то ли утром щелкнул лампочкой - этой искры хватило…

В следствии пока о предварительных выводах не говорят. Это понятно: нужно все досконально проверить, прежде чем делать выводы.

Мы разобрали основные версии вместе с экспертом.

- Да, некоторые действительно обогреваются с помощью газовых плит, - говорит президент компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. - Правда, лично я не понимаю, почему именно газом, а не обогревателями? Дело в то, что само по себе пламя от конфорки вообще не эффективно для обогрева. Обычно, знаете, на плиту укладывают кирпич или большой камень. Он нагревается и хорошо раздает тепло. Но при этом источник тепла находится только на кухне и тепло слабо распределяется на другие комнаты.

Днем под завалами нашли тела двух человек, мужчину и женщину. Ночью и ранним утром - еще пяти. Фото: Александр РОГОЗА

- Если плита использовалась не только для приготовления пищи, но и для обогрева, и работала много часов, это могло стать причиной взрыва?

- Послушайте, это же современный дом. И плита там наверняка была не 1950-х годов выпуска. Все более-менее современные плиты оборудованы отсечками - если пламя конфорки по какой-то причине гаснет, система отключает подачу газа. Так что газ может гореть хоть сутки, ничего не произойдет.

Панельные блоки вынесло сразу с трех сторон дома… Фото: Александр РОГОЗА

При этом эксперт обращает внимание на серьезное разрушение, которое произошло из-за взрыва. Напомним, были повреждены около 20 квартир. С лицевой и задней сторонах дома взрывом выбило панельные блоки трех этажей, с боковой - на одном.

- Это значит, что газ уходил, скапливался, очень долго, - говорит Москаленко. - Если его было так много, он должен был понемногу проникать в разные квартиры, его должны были почувствовать. Получается, что вечером все было хорошо, а ранним утром взорвалось. Либо есть вариант, что он наоборот мог выходить очень быстро. Так могло получиться, если утечка была через саму трубу, до прибора, установленного на входе в квартиру. Например, сорвало какую-нибудь подводку - а на трубе ведь нет автоматической системы защиты. В таком случае это могло стать следствием некачественной работы обслуживающей газовую систему компании. Но мы с вами пока можем только предполагать, почему произошел такой мощный взрыв. Давайте дождемся окончательных результатов расследования.

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