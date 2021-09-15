«Я сам его привез»: «КП» узнала, где сбежавшие из изолятора в Истре преступники взяли гаечный ключ

«Комсомольская Правда» узнала новые детали громкого побега из изолятора в подмосковной Истре. Фото: Александр РОГОЗА

«Комсомольская Правда» узнала новые детали громкого побега из изолятора в подмосковной Истре. Напомним, оттуда в ночь на 6 августа сбежали пять человек - обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди, а также четверо граждан Молдовы, фигуранты дела о серии краж из домов. Дежурный ИВС забыл закрыть окошко в двери камеры и арестанты, высунув наружу руку с гаечным ключом, открутили внешний замок. Молдаван сумели поймать в течение двух недель, а Мавриди скрывался почти полтора месяца - его задержали позавчера, когда 50-летний мужчина выходил из магазина на северо-западе Москвы.

Между тем долгое время никто не знал, откуда же преступники взяли гаечный ключ. Были версии, что инструмент им передал кто-то из сотрудников изолятора или же он мог находиться в передачке, которую плохо проверили.

- Трое сотрудников Истринского ИВС сейчас являются фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, но пока еще нет прямых улик, указывающих, что они сознательно помогали арестантам совершить побег, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Впрочем, следствие продолжает работать в этом направлении.

- Тогда откуда взялся ключ?

- Граждане Молдовы уже после их поимки дали показания, что гаечный ключ они перевезли в Истру из СИЗО. В Московской области десять СИЗО. Фигурантов уголовных дел, по которым уже начались судебные процессы, из СИЗО временно перевозят в ИВС, изоляторы временного содержания городов, где идут суды. (СИЗО контролирует ФСИН, ИВС - МВД, - Авт.). Так было и с этой четверкой - Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря. Они говорят, что в СИЗО шли какие-то ремонтные работы и кто-то из рабочих якобы потерял гаечный ключ, а молдаване его прихватили и спрятали. «Я сам его привез в ИВС», - заявил на допросе один из арестантов.

Это звучит странно, потому что и в СИЗО, и в ИВС подследственных постоянно обыскивают. По крайней мере, должны обыскивать. Ранее сайт kp.ru публиковал результаты внутреннего служебного расследования, которое МВД проводило после побега из Истринского изолятора, после которого за большое количество нарушений уволили сразу пятерых сотрудников полиции. Например, руководители ОМВД Истры должны были регулярно проводить проверки изолятора, в том числе в ночное время, но не проводили. Так же халатно их подчиненные относились к обыску камер.

- Продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По этой статье двум дежурным, в чью смену был совершен побег, и врио начальника ИВС Истры грозит до 10 лет тюрьмы.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Адвокат Евгений Харламов, ранее возглавлял один из московских ОВД, а также контролировал работу изолятора временного содержания при нем:

- Лично я в этой версии, что ключ в ИВС привезли из СИЗО, сомневаюсь. На этом маршруте этих людей должны были несколько раз обыскать. В самом СИЗО, при передаче конвойным, затем сами конвойные при посадке арестантов в автозак. Затем уже в самом ИВС - при переводе в камеры. При этом ведь при осмотре используют и ручные металлоискатели. Я часто бываю в СИЗО и ИВС, работая с клиентами. У меня ключ от машины - он в основном пластмассовый и есть небольшой кусочек металла. Но он всегда «пищит» при проходке. А тут целый гаечный ключ пронесли? Я могу допустить, что при стечении обстоятельств ключ вот так попал в изолятор временно содержания, но все равно не верю в это.

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