Иран в паре недель от создания ядерного оружия. Как это изменит расклад сил в мире

Формула стратегической безопасности, о которой договариваются Россия и США, станет намного сложнее Фото: Shutterstock

События вокруг Афганистана и 20-летие террористических атак на Америку были в последние дни в центре внимания мировых СМИ. Как выясняется, в тени оставались не менее важные для глобальной стабильности события. Иран может через 2-3 месяца создать свою первую ядерную бомбу, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. А авторы хорошо информированной газеты The New York Times предупреждают, что Тегеран способен справится с этой задачей даже через месяц.

И тут же раздались вопросы: а не рано ли мы радовались тому, что «мировой жандарм» провалился в Афганистане и впредь не намерен столь яростно насаждать по всему свету добро, как делал это в последние десятилетия. Вот теперь-то, когда «кошка» устала, безответственные «мышки» и распоясались. Разве случайное совпадение - Северная Корея успешно запустила крылатую ракету с радиусом действия до 1500 км, а Иран, как выясняется, одной ногой уже в ядерном клубе, в который его всем миром старались не пускать?

Кстати, Северную Корею тоже туда не пускали. Пхеньян просто взял и купил технологию у «отца» пакистанской ядерной бомбы Хана. И Пакистан в этот клуб попал тоже без разрешения. Да и не только он, что всем хорошо известно. Но вот если Иран явочным порядком станет его членом, то можно будет окончательно хоронить соглашения о нераспространении ядерного оружия. Потому что сосед и соперник Ирана в борьбе за влияние в регионе - Турция, без сомнения, решит, что пришло и ее время стать ядерной державой. В этом почти уверены израильские аналитики, которые также не сомневаются в том, что у Саудовской Аравии, главного оппонента Ирана в исламском мире, тоже появится ядерный аппетит. А денег, чтобы его удовлетворить, у саудитов немеряно.

И что дальше? Израильтяне, готовые идти на самые крайние шаги, чтобы не допустить иранцев к ядерному оружию - вплоть до убийства их ведущих ученых-ядерщиков, - предупреждают: через пару лет число обладателей ядерного потенциала может существенно вырасти. Поэтому надо готовиться к «новой реальности», в которой региональные конфликты будут сопровождаться локальными ядерными ударами.

Разумеется, никто не собирается всерьез просить Америку исполнять роль мирового шерифа и дальше - времена не те, когда она могла себе позволить делать это практически в одиночку. Обстоятельства изменились, такая ноша ей больше не под силу. Выход один - договариваться с тем же Ираном о действенном международным контроле за его ядерной программой. Смысл которого - не допустить обогащение урана на иранских центрифугах до уровня оружейного, гарантируя его использование исключительно в мирных целях, прежде всего как топлива для АЭС.

Именно для этого в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Суть плана - снятие с Ирана международных санкций в обмен на ограничение его ядерной программы только мирным характером. И соглашение вполне успешно действовало до 2018 года, когда президент Трамп решил в одностороннем порядке выйти из него и снова ввести жесткие санкции против Тегерана. Какое-то время иранцы еще придерживались определенных для них рамок в ядерной деятельности, а потом решили постепенно сокращать свои обязательства по СВПД. И сегодня уровень обогащения урана на их центрифугах достиг, как утверждают американцы, 60 процентов, а это уже считается порогом для создания оружейного урана.

Москва призывает всех участников СВПД возобновить переговоры о возвращении к его выполнению. Американцы пока конкретного ответа не дали. А Иран тем временем подошел к черте, за которой меры, предусмотренные СВПД уже могут быть недостаточными. Не исключено, что тем самым Тегеран повышает ставки, чтобы смягчение санкций против него было более существенным.

В любом случае, пока не будет решения вернуться к СВПД, ядерный фитилек в регионе будет тлеть, угрожая взрывным увеличением числа обладателей самого мощного оружия. Такая перспектива не может нравится никому из серьезных мировых игроков.

На днях высокопоставленные американские генералы сделали не совсем свойственные для них заявления: в случае войны США с Россией или Китаем мир столкнется с разрушительными последствиями, поэтому целью Америки должно быть никогда не вступать в войну с этими странами. Очевидно, что действующие генералы не делают публичных политических заявлений, не получив соответствующей команды. Как очевидно и то, что большую ядерную войну, которая станет катастрофой для мира, может спровоцировать региональный конфликт, если их участники начнут лупить друг друга пусть и небольшими, но ядерными дубинками. Это уже ребус не для генералов, а для политиков.