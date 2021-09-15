«Приговор будут читать три дня. Только краж - 20 эпизодов!»: Прокуратура просит для сбежавших из изолятора в Истре от 7 до 13 лет

Главарем этой банды является Александр Бутнару. В его обвинении - 20 эпизодов краж, а также по одному эпизоду хищение оружия и боеприпасов, грабежа и разбоя. Фото: МВД России/ТАСС

В Истринском суде 15 сентября начали читать приговор банде уроженцев Молдовы, которая несколько лет обворовывала дома в подмосковных поселках. Всего в деле шесть фигурантов, фамилии четверых из них широко известны после громкого побега из изолятора Истры. Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря в ночь на 6 августа через окошко двери камеры скрутили внешний замок и сбежали вместе с обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Александром Мавриди.

Квартет из Молдовы был пойман в течение двух недель.

Сайт kp.ru ранее уже сообщал, что побег был совершен накануне судебного заседания, на котором иностранцам должны были вынести приговор. Все они входили в банду, которая обворовывала зажиточных дачников.

- Главарем этой банды является Александр Бутнару. В его обвинении - 20 эпизодов краж, а также хищение оружия и боеприпасов, грабежа и разбоя, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Схема была отлажена: они выбирали дом, следили за ним, подгадывая время, когда хозяев не будет дома, залезали и вывозили на машине все ценные вещи, включая технику и даже мебель. Потом все это перепродавали. Но были также случаи, когда в доме оказывались люди и бандиты применяли силу, чтобы отнять деньги и ценности.

Квартет из Молдовы был пойман в течение двух недель. Фото: МВД России/ТАСС

Пока после побега в Истре воров из Молдовы ловили, заседания в суде, естественно, переносились. Зато теперь можно продолжать. Осталось финальное.

- 15 сентября начали читать приговор, но материалов так много, что читать будут несколько дней. Скорее всего закончат только в пятницу, - объяснили нам в Истринском городском суде.

Между тем прокуратура просит для участников банды реальные сроки от 7 до 13 лет.

- Гособвинитель попросил суд по совокупности осудить Александра Бутнару на 13 лет исправительной колонии строгого режима, - сообщила «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Московской областной прокуратуры Наталия Григорьева. - Ивана Цуркану - на 11 с половиной лет ИК строгого режима, Николая Тетерю и Дениса Грозаву - на 9 лет ИК строгого режима.

Стоит отметить, что на данный момент уроженцев Молдовы судят только за прежние преступления. Сколько они получат за побег, пока неизвестно. Но по закону за это им могут добавить до 5 лет.

К слову, в камере вместе с ними перед побегом находились еще двое участников банды, которые отказались бежать со всеми. Для Федора Козаря прокурор попросил 8 лет колонии общего режима, для Андрея Бугуряка - 7.

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