Шляпа Наполеона тянет на 60 миллионов: Вещи полководца выставлены на аукцион

Ключевым лотом торгов, которые проходят по 22 сентября, станет фетровая двууголка или petit chapeau, что переводится с французского как «маленькая шляпа», - визитная карточка Наполеона Фото: REUTERS

Любители покопаться в грязном белье – сейчас ваше время. Правда, мы сейчас буквально, а не о звездных разводах.

Знаменитый аукционный дом Sotheby’s решил порадовать поклонников Наполеона и организовал к 200-летию со дня его смерти грандиозные онлайн-торги, на которых выставлены личные вещи знаменитого корсиканцы, а также ценные предметы наполеоновского эпохи.

Ключевым лотом торгов, которые проходят по 22 сентября, станет фетровая двууголка или petit chapeau, что переводится с французского как «маленькая шляпа», - визитная карточка Наполеона. Отмечается, что именно ее император мог носить во время триумфальной военной кампании 1807 году. А главное, не исключено, что именно эта двууголка украшала голову Наполеона во время встречи с российским императором Александром I в Тильзите. Видимо, организаторы аукциона таким образом хотят привлечь внимание состоятельных ценителей старины из России.

Правда, есть одно «но». Историки насчитали у Наполеона около 19 двууголок, которые он точно носил. Большинство их них хранятся в музеях, а единичные экземпляры иногда оказываются на арт-аукционах. Стартовая цена этого лота 450 тысяч евро (больше 38 млн рублей). Эксперты ожидают, что ее стоимость возрастет до 700 тысяч евро (то есть до 60 млн рублей).

Помимо этого, на торги выставлены бронзовые статуэтки, изображающие Наполеона, его миниатюрные портреты, посмертная маска, клочок бумаги с автографом французского полководца. Разброс цен существенный - от 600 до 500 тысяч евро.

- Интерес к фигуре Наполеона вечен, как и спор о его личности и историческом наследии, который по-прежнему разделяет не только французов на противоборствующие лагеря, но и весь мир, - отмечает искусствовед, культуролог Владимир Третьяков. - До сих пор ведутся дискуссии, следует ли прославлять Наполеона как блестящего военачальника или лучше его проклясть как воинствующего диктатора. Именно неоднозначность этой исторической персоны придает ей столько шарма и внимания со стороны публики. Полагаю, что спрос на личные вещи будет высок. Психологически людям нравится через вещи осознавать свою причастность к великим личностям. Что же касается остальных лотов - предметов эпохи Великой французской революции и наполеоновских войн, то здесь спрос будет существенно ниже, поскольку может заинтересовать людей, бредящих теми временами и персоналиями.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«На Наполеона цены никогда не падали»

Александр Вихров, коллекционер, автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба»:

- Самые большие торги за последние годы, где были представлены вещи французского полководца, проходили в 2014 году, когда князь Монако распродавал свое собрание. Тогда легендарная двууголка Наполеона была продана за 2 млн евро. Ее купил южнокорейский бизнесмен и затем выставил ее потом в Сеуле в своем офисе, считая, что подобный экспонат повышает престиж его компании.

Личных вещей Наполеона с каждым годом становится все меньше, поэтому аукционные дома делают из подобных торгов целое событие. Тем более, для них очень важно, чтобы лот был подлинным и имел подтвержденную историю происхождения. Думаю, эта двууголка уйдет в частные руки. Возможно, имя нового владельца мы узнаем, но не сразу. А будет ли побита прошлая цена в 2 млн евро — пока остается под вопросом.

Нынешний год объявлен во Франции годом Наполеона. 5 мая исполнилось 200 лет со дня его смерти. Памятные даты увеличивают интерес к фигурам и личным вещам. Вещи, которые касаются Наполеона и наполеоновской эпохи, а в этот период произошло множество знаменательных событий, пользуются высокой популярностью у многих коллекционеров. К слову, традиционно высокий интерес вызывают вещи, которые имеют отношение к России.